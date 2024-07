Mujer encontró a su esposo infiel con la amante y se abalanzó sobre su camioneta

Un nuevo caso de infidelidad se ha hecho viral en las redes sociales. Esta vez, la traición ocurrió en La Guajira, donde una mujer encontró a su esposo infiel llevando a la amante en una camioneta.

>>> Lea, además: ¿Cuál es el país con los hombres más infieles, según la inteligencia artificial?

De acuerdo a un video compartido por la cuenta Colombia Oscura, el hecho ocurrió el pasado 5 de julio, en Villanueva.

#VIRAL. ¡Bájeme a esa p*rra del carro! Hoy 5JUL en V/nueva (Guajira), mujer pilló a su esposo con la amante y se subió al capó del vehículo para impedir que entraran a un motel, sin embargo el infiel siguió su camino con la mujer encima del automotor hasta que Policía lo detuvo. pic.twitter.com/LvFWTwB0lG — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 6, 2024

“Mujer pilló a su esposo con la amante y se subió al capó del vehículo para impedir que entraran a un motel. Sin embargo, el infiel siguió su camino con la mujer (la esposa) encima del automotor hasta que la Policía lo detuvo”, se lee en la publicación del video.

Publicidad

¿Qué hizo la mujer cuando encontró a su esposo infiel?

Se abalanzó sobre la camioneta y empezó a gritarle a su esposo infiel: “¡Que la baje! ¡Que la baje! Yo soy la esposa”.

A pesar de que la Policía de Tránsito intentó retirar a la esposa del sitio, ella se aferró al vehículo manifestando que dentro de la camioneta estaba la amante.

Publicidad

Sin importarle que su esposa estaba al frente del vehículo, el infiel arrancó la camioneta para intentar quitarla del camino, pero ella no se soltó del capó.

Los comentarios sobre este video viral no se han hecho esperar: “El amor no puede ser excusa para que una persona se rebaje a tanto, sea hombre o mujer. Si su pareja quiere estar con otra (o) déjelo (a), pero no se humille tanto, no lo merece”, “Se rebajan muy feo”, “¿Pero la bajó?” y “Mamá, regale eso con todo y moño. Es que no entiendo cómo pueden pordebajearse tanto por un hombre”.

>>> Le puede interesar: Estos son los hombres más atractivos, según la inteligencia artificial: ¿se encuentran en Colombia?