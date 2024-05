El pasado 16 de febrero de 2024, la periodista de la emisora La Kalle, Laura Sarmiento, sufrió un grave accidente de tránsito cuando se dirigía en moto a una cita médica. La comunicadora le contó a Séptimo Día los detalles del hecho que le dejó múltiples heridas y millonarios gastos médicos.

Como millones de colombianos, la comunicadora decidió tomar un servició de una aplicación de transporte como una alternativa muy útil para movilizarse: “Me generaban confianza y siempre me había ido muy bien con las personas que manejaban vehículos”.

>>> Denuncias de incidentes en aplicaciones de transporte encienden alarmas entre los usuarios

Lala Sarmiento, como es conocida en el mundo digital, solicitó el viaje a través de su celular. “Tomé una aplicación de la plataforma DiDi y pues tomé una moto”, le contó la periodista a Séptimo Día.

Publicidad

El servicio de transporte comenzó con normalidad, pero en el puente de la calle 80 sobre la avenida Boyacá, en sentido oriente, se accidentó: “Yo le digo bájele a la velocidad y ya cuando estoy viendo en frente tengo un taxi y al lado tengo una volqueta... cuando le dije ‘pare’ ya estábamos en la parte de atrás del taxi”, relató la locutora.

Laura Sarmiento recordó los momentos de angustia que vivió: “Él le pegó a la parte de atrás de un taxi, él se alcanza a tomar de la moto, pero la que sale totalmente disparada de la moto, pues soy yo”.

Publicidad

Tras impactar con el taxi, la periodista de La Kalle señala que cayó en el pavimento muy golpeada y asegura que ocurrió algo que nunca imaginó: “Se acerca la persona de la moto, me dice ‘levántese que no le pasó nada, levántese’. Yo esperaba que me ayudara, se agacha y me quita el casco de la peor de las maneras, el motociclista antes de irse me pasa la moto por encima para emprender su huida”.

>>> Laura Sarmiento, presentadora de La Kalle, sufrió grave accidente en Bogotá

Sarmiento estuvo en el piso varios minutos y relata que alguien llamó a una ambulancia y mientras tanto decidió grabar un video de lo que ocurría. Casi una hora después, según la locutora, una ambulancia llegó: “Tenía múltiples hematomas en miembros inferiores, tenía totalmente suelto el codo, la mano, el hombro, la muñeca, muy mal de la pierna”.

Puesto que la periodista se encontraba en la clínica, su madre se comunicó con la aplicación DiDi para contar lo ocurrido y que asumieran los gastos del accidente. La aplicación la contactó a través de un abogado identificado como Wilson Correa, quien señaló: “Nuestro proveedor las contactará para informarles que a través de la póliza que tiene DiDi contratada con SBS Seguro se asumirán los gastos médicos por el accidente”.

Publicidad

Laura Sarmiento cuenta que días después del accidente fue contactada por la aseguradora SBS Seguro: “Decían que nos iban a ayudar”. La periodista también relató que el conductor debió quedarse en el lugar y prestar el seguro obligatorio de la moto para que fuera atendida. Adicionalmente, DiDi en su reglamento dice que todos los arrendamientos realizados a través de la aplicación cuentan con un seguro de accidentes personales y responsabilidad civil para terceros y usuarios, pero según ella, la aplicación no respondió.

>>> Conductores de aplicaciones protestan en Bogotá: "Pasan por encima de nosotros"

Publicidad

La periodista de la emisora La Kalle tuvo dos meses de incapacidad asistiendo a tratamientos, tomando medicamentos y en terapias, además de gastar más de $7 millones de pesos.

Además de abandonarla y no responder, el conductor no era quien aparecía en el perfil de la aplicación, según Laura Sarmiento.

Vea el capítulo completo de Séptimo Día aquí: