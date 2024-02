La "metida de pata" de presentadora de Noticias Caracol al confundir apellido de Edward Porras

La presentadora de Noticias Caracol Ana Milena Gutiérrez protagonizó un divertido momento en la primera edición del informativo este lunes, 5 de febrero de 2024.



Ana Mile debía dar paso a las noticias registradas por el periodista Edward Porras, más conocido en el mundo de la televisión como el Ojo de la noche.

“Vamos con nuestro Ojo de la noche, Edward Perras… Edward Porras, que nos cuenta qué pasó en Bogotá mientras la mayoría. No, ya…”, se le escuchó decir a la presentadora de Noticias Caracol, quien no pudo terminar la frase porque la invadió un ataque de risa.

En la pantalla se lograba apreciar a Edward Porras, quien con una sonrisa le responde a la presentadora de Noticias Caracol: “Ya no pudo, Ana Milena, no importa”, y como si hace un par de segundos no hubiera sucedido nada, el Ojo de la noche procedió a presentar el primer informe.

Ana Milena Gutiérrez le ha dado un toque especial a Noticias Caracol, pues gracias a su sentido del humor ha logrado regalar un poco de alegría en medio de tantas noticias duras que enfrenta el país.

Publicidad

Esta no es la primera vez que Ana Milena Gutiérrez le ha sacado una risa a más de un televidente, pues el 12 de mayo de 2023, junto con Catalina Gómez, protagonizaron un hecho que se hizo viral en redes sociales .

Todo empezó cuando Catalina debía presentar una nota del equipo digital de Noticias Caracol. La comunicadora social dijo: “Tras escuchar supuestos gritos, unos policías corrieron angustiados creyendo que una persona necesitaba ayuda, pero era una cabra bailando, jajajajajaja”.

Debido a que rompió en risa, Ana Milena, aunque también se estaba riendo, intentó salvar la situación e intervino diciendo que era una cabra balando, no bailando, refiriéndose a los sonidos que hacen los ovinos.

Publicidad

Justo la nota iba a dar paso a un corte comerciales. La presentadora de Noticias Caracol terminó diciendo: “Literal, es para morirse de la risa. Qué pena, pero es que no podemos, jajajajaja”. Tal fue la gracia que les causó que lloraron y soltaron carcajadas al mismo tiempo.