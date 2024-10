Se hizo el tatuaje del nombre de su novia, terminaron y se lo quitó sin anestesia: video

Algunas personas suelen hacerse el tatuaje del nombre de sus parejas sin pensar que la relación podría terminar. Este fue el caso de un creador de contenido que se tatuó la identidad de su novia, finalizó la unión y tomó la decisión de quitarse el grabado de la piel de manera dolorosa.

En sus cuentas de redes sociales, el tiktoker mexicano Elleon publicó un video del procedimiento al que se sometió para quitarse el nombre tatuado de su expareja.

En la grabación, al creador de contenido le iban a aplicar la anestesia para que no sintiera el dolor que produce el láser al hacer contacto con la piel.

Se quitó el tatuaje "sin anestesia"

Cuando la mujer que lo atendía lo iba a inyectar, el joven se negó y sostuvo que se quitaría el tatuaje sin anestesia. “No, no, no, sin anestesia, por pendejo. Estoy seguro”, señaló el tiktoker.

En la misma publicación, el influencer escribió: “A lo mejor, lo mío es andar de infiel, mentiroso, tóxico y mujeriego. Y uno preocupándose por tener algo serio”.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y se generó todo un debate en torno a si es buena idea o no tatuarse el nombre de la pareja sentimental.

Un usuario de TikTok le dijo a Elleon que “yo no me arrepiento de tatuarme el nombre. Es un capitulo en tu libro y en algún momento se fue feliz. No se dio y punto. La vida sigue”.

A este comentario, el tiktoker respondió: “El problema aquí es que yo estaba tatuado y ella no, entonces no estamos poniendo la balanza nivelada”.

