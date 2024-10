Director del noticiero que despidió en vivo a periodista Gustavo Macalpin se pronunció

Hace una semana, se viralizó el despido del periodista y presentador Gustavo Macalpin cuando estaba en pleno programa en vivo. Quien le informó que no seguiría más en el canal 66 fue su director, Luis Arnoldo Cabada Alvidrez.

El hecho se presentó cuando Macalpin estaba presentando el programa de crítica política Ciudadano 2.0. De un momento a otro, el periodista le dio la bienvenida al set a Cabada Alvidrez.

El director del canal 66 le dijo al presentador: "Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco lo que has hecho, pero, sobre todo, la entrega. Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo: este es tu último día".

El despido tomó por sorpresa a Macalpin, quien apretó amablemente la mano de quien fue su jefe. Cuando el director le dijo “este es tu último día”, el periodista con un tono de sorpresa le preguntó: “¿Sí?”. Seguidamente le agradeció: “Licenciado, pues muchísimas gracias y a la orden”.

Aún con su cara de sorpresa, Gustavo Macalpin enfatizó que su despido fue informado de “una manera bastante extraña, pero bueno. Yo contento con ustedes, de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos 6 años y medio”.

¿Qué respondió el director del canal 66?

Al dueño del canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada Alvidrez, en medio de una entrevista, le preguntaron si esa fue la manera correcta de haber despedido al periodista, a lo que él contestó: “No, lo pude haber hecho en privado y, naturalmente, es más sencillo, pero yo le fui a manifestar mi alegría por su entrega en seis años y medio. Pero claro que le dije que era su último día”.

Explicó que “él (Gustavo Macalpin) sabe muy bien que, durante los últimos meses, dejó de contestarme el teléfono, dejó de tener esa sinergia natural que necesitamos todo un equipo de trabajo del área de información”.

Añadió que también “se fue reduciendo la teleaudiencia y no tuvimos ya la rentabilidad que nosotros queríamos en el horario tan bueno, que es uno triple A”. Finalmente, no descarta la posibilidad de que el presentador pueda volver a ser contratado en un futuro para el canal 66.

