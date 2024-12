Su esposa se sometió a la eutanasia, pero antes ella le dejó un recordatorio de su amor

La historia de los abuelos de la creadora de contenido Vikkicloe ha enternecido a millones de internautas en las redes sociales. El pasado 30 de agosto, la influencer compartió que su abuela escogió la eutanasia “porque decidió que ya no quería sufrir más de cáncer. Aunque suene fuerte, nos sentimos afortunados como familia de haber podido prepararnos todos en terapia para este día”.

Desde aquel momento, la joven ha compartido todo el proceso que ha vivido su abuelo, desde el día que debió despedirse del amor de su vida hasta cómo ha llevado el luto. Ellos estuvieron casados durante 70 años.

El 25 de septiembre, Vikkicloe subió un video mostrando cómo fue el último día de vida de su abuela. Cinco minutos antes de que le aplicaran la eutanasia, le preguntaron por última vez a la adulta mayor si se arrepentía de su decisión, a lo que contestó: “Viví 89 años feliz, haciendo todo lo que mi corazón quiso, con el amor de mi vida, tuve hijos y nietos, y nunca me he arrepentido de nada”.

Miró a la doctora y le dijo con voz firme y dulce: “Estoy lista. Esta es la mejor manera, rodeada de mis seres queridos y nada me puede quitar esta felicidad y paz”. La médica le deseó “buen viaje”. a lo que la mujer respondió con risa: “El último viaje de mi vida, junto a toda mi familia”.

En este momento, su esposo, antes de decirle adiós, le dio el último beso. La sujetó entre sus brazos y le manifestó todo su amor.

Mientras su corazón iba latiendo cada vez con menos fuerza, Vikkicloe le manifestó a su abuela: “No olvides que para mi abuelo siempre serás la flor más bonita de su jardín”. En aquel momento él vio a su compañera de vida y exclamó: “Ya se durmió”.

El regalo que le dejó su esposa para que la recuerde

Y es que, de por sí, un amor de 70 años no se puede olvidar. El adulto mayor llenó su vivienda con fotos de su esposa. Hay una en particular en donde se unen dos momentos: en su juventud bailando y el día de la eutanasia. En ambas la miraba con profundo cariño.

“Mi abuela le dejó cuatro congeladores a mi abuelo con sus comidas y postres favoritos, todos congelados, para que él pudiera seguir probando su comida, incluso, cuando ella ya no estuviera”, escribió la creadora de contenido. Añadió que “mi abuela le dejó toda su ropa organizada para que él supiera cómo combinarla”.

Además, el adulto mayor “aún pone dos platos y dos copas en la mesa para cada comida”. Al igual, “no ha dejado de usar su anillo (dice que para que ninguna chica se le acerque 😅)”, “le prende una velita todos los días y le reza” y guarda “la última servilleta con la que mi abuela se secó las lágrimas y las flores que tenía en las manos”.

Vikkicloe también mencionó que su abuelo visita a su abuela todos los días y le cuenta todo sobre cómo le fue en el transcurso del día.

Historia de amor enternece las redes sociales

Internautas han aplaudido cómo la familia del abuelo de Vikkicloe lo ha acompañado a atravesar esta dura pérdida y el amor que los adultos mayores se tuvieron: “Amores de esos que ya no existen”, “Y me di cuenta que aún nadie me ha amado tanto en la vida 😭”, “No imagino cuando coma la última comida o el último postre 😢”, “Que suerte tuvieron de compartir su vida juntos.❤️ Imposible no ver el vídeo y no llorar” y “Ese señor sabe lo que es el amor”.

