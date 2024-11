Daniela Pachón cuenta cómo conoció a su esposo y por qué estuvieron separados durante un año

En diálogo con el programa La Red, la periodista de Noticias Caracol Daniela Pachón Rivera reveló cómo conoció a su esposo, Giovanni Quintero, director de cine y empresario nortesantandereano, y por qué estuvieron separados durante un año. Una coincidencia los volvió a unir y ahora disfrutan de su hogar al lado de una hermosa hija.

“Él es de Cúcuta y yo de Bucaramanga. Nos conocimos en el canal regional del Oriente. Al poco tiempo de estar en ese proceso, yo le digo que no aguanto más y que me quiero ir para Bogotá. Mi deseo era llegar a un canal nacional, a Noticias Caracol, y si me quedaba allá no iba a pasar nada, entonces él me dice: ‘¿qué estamos esperando? Hagamos maletas y nos vamos los dos’”, relata Daniela.

Tras su llegada a la capital colombiana, Daniela cuenta que sus “planes en pareja se convirtieron en pararnos frente a una funeraria, frente a una URI, frente a una fiscalía escuchando a la gente y consiguiendo historias para llevar a mi consejo de redacción”, complementa la periodista.

Pese a que la pareja estaba muy unida y trabajaba en sus sueños, en el 2019 atravesó una crisis que la separó por un año. Sin embargo, el destino volvió a unir a Daniela y Giovanni cuando menos lo esperaban.

“Yo decidí que iba a hacer mi vida sola, pero al año coincidimos en la peluquería de un gran amigo en común. Yo me estaba haciendo el color y mi amigo me dijo: ‘Dani, necesito que te vayas ya, es que Giovanni va a llegar ahorita. Es que como él cumplió años ayer, le vamos a partir la torta’. Pues me autoinvito”, dijo Daniela y se quedó en el lugar.

Daniela y Giovanni se reconciliaron y volvieron a vivir juntos, y en un viaje a Miami él decidió sorprenderla. Sin embargo, la sorpresa resultó ser para ambos cuando Daniela se enteró de una noticia que cambiaría sus vidas para siempre.

“Él me pide matrimonio y yo estaba embarazada sin saberlo. A los ocho días me entero que estaba embarazada y le digo que yo no quiero saber nada de preparativos, de nada”, relata Daniela.

Con el nacimiento de Victoria en el año 2022, la pareja se consolida cada vez más. “Vemos que las cosas están cambiando para bien y por eso decidimos reafirmar aún más ese compromiso. ¿Por qué no hacer una fiesta en la casa un lunes los dos? Tenemos que trabajar como pareja y por fortuna el tiempo ha estado de nuestro lado, entonces no importa si la cena empieza a las 11:00 o 12:00 de la noche, pero no importa y en eso estamos”, finalizó Daniela sobre su historia de amor.

