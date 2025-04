Tiktoker coreano revela cuál es la mejor ciudad de Colombia para vivir, según su experiencia

Un creador de contenido coreano se unió al debate de millones de colombianos sobre cuál es la mejor ciudad del país para vivir. Jason Lee, quien está radicado en Colombia hace tiempo y comparte en sus redes sociales la cosas que lo enamoran de nuestro país, cree tener ya los suficientes argumentos para establecer que Bogotá es la mejor ciudad de Colombia para establecerse.

¿Por qué Bogotá es la mejor ciudad de Colombia, según influenciador coreano?

Jason Lee explicó en un video que, en su paso por Colombia, ha tenido la oportunidad de visitar diferentes ciudades del país para conocer mejor nuestra cultura. A lo largo de su recorrido, aunque sabe que algunas personas tienen reservas hacia la capital del país, aseguró que se enamoró de varias cualidades que tiene Bogotá y que, para él, la hacen la mejor ciudad para vivir.

"Sé que mucha gente debate sobre Bogotá y si Bogotá es una gran ciudad para vivir o no, pero, en mi opinión, Bogotá es una gran ciudad para vivir. ¿Saben? Hay algunas cosas que necesitan mejorar, pero, a pesar de todo, creo que realmente amo Bogotá", expresó en el video que se hace viral y abre mucho más el debate en las redes sociales.

Entre las razones que dio el coreano destacaron la oferta gastronómica que tienen los locales comerciales de la ciudad, el clima y hasta la moda que ve en los habitantes de la ciudad. "Hay muchos restaurantes buenos, el clima es genial, cuando hace sol es asombroso y la gente es tan elegante aquí, cuando hablamos de moda y todo eso, la gente está muy bien vestida. Creo que es bastante asombroso ver y estar en Bogotá en general. ¿Qué piensan?".

Las reacciones de los internautas

La publicación de Jason Lee se hizo viral en TikTok, alcanzando más de 16 mil reproducciones y varias reacciones de colombianos de diferentes partes del país que, desde sus propias experiencias, confirman o refutan lo asegurado por el coreano. Muchos aseguran que Lee tiene razón en los puntos que menciona de Bogotá, pero otros resaltan que las partes negativas que omitió en el video también son importantes a tener en cuenta para definir si realmente es la mejor ciudad del país para vivir.

"No lo es, Medellín es mejor, así estamos bien en Bogotá"; "Increíble que la belleza de Bogotá la valoren más los extranjeros que nosotros mismos"; "Bogotá es lo mejor, no la cambio por ninguna otra ciudad de Colombia"; "Es la ciudad que recibe y da oportunidad a mucha gente"; "Soy de la costa y estoy de acuerdo, amo Bogotá"; "Villavicencio también es buen vividero"; "He estado ahí tres veces y da muy buenas vibras"; "Qué bueno que te gustó Bogotá", se lee en los comentarios de la publicación.

Jason Lee tiene gran cantidad de videos en su perfil destacando las cosas positivas que encuentra cada día en Bogotá. "Sé que el clima suele ser deprimente y oscuro, pero Bogotá es un mundo diferente cuando sale el sol. Bogotá es hermosa, por eso tengo que decirles que amo a Bogotá. El clima es una de las cosas menos favoritas de la gente, pero yo amo el clima de Bogotá porque es fresco, hace frío, pero no tanto", aseguró en otra de sus publicaciones.

