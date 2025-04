Influenciador Julián Pinilla relató cómo fue víctima de paseo millonario en Bogotá: "Una tortura"

Con su ruana y sombrero, Julián Pinilla ha logrado viralizar el orgullo boyancense en redes sociales. Su pasión por crear contenido y hacer de las personas cotidianas estrellas, al menos por un minuto. Los videos que ha hecho en redes lo ayudaron a llegar al siguiente nivel, ya que hace unos días recibió un prestigioso galardón en los Premios India Catalina.

Este joven influenciador tiene 4.2 millones de seguidores en TikTok, 1.5 millones de seguidores en Instagram, 41 mil suscriptores en Instagram y el corazón de muchos de los consumidores de su contenido, quienes han quedado prendados con su personalidad auténtica y con el sello colombiano.

Aunque muchos creen que la ruana, uno de los elementos que lo identifican en redes, la comenzó a usar cuando empezó a crear contenido, en realidad es una prenda que tiene en su armario desde que era un niño. "Cuando acompañaba a mi papá las plazas de ganado, imagínese el frío tan berraco que hace a las 4 de la mañana, desde ahí empecé a tener mi ruanita y acompañando a mi familia a trabajar", rememoró.

¿Quién es Julián Pinilla?

Julián Pinilla es un creador de contenido colombiano que se ha hecho viral en redes sociales por sus videos donde exalta la cultura del país, especialmente de Boyacá, su tierra. Pese a que hoy es un abanderado del tema, admitió ante Lo Más Viral, de Noticias Caracol En Vivo, que en algún momento se avergonzó de sus propias raíces, llegando incluso a negar que era campesino.

Publicidad

"Palabras tan boyacenses, tan bonitas, como el sumercé, el solo cómo se topa, son palabras que ya los jóvenes hemos olvidado por intentar buscar otro rumbo y decir 'no quiero que me identifiquen con el campesino'. Un poquito de lo que he intentado en redes sociales, que nos sintamos orgullosos de eso", comentó.

Asimismo, admitió que en su juventud fue bastante tímido y "era muy inseguro en las cosas que intentaba hacer", por lo cual no fue fácil comenzar a hacer videos. Su objetivo principal era poner de moda la carranga, pero con el tiempo ha logrado crear una comunidad de millones de personas.

Publicidad

Además de las redes sociales, 'El chico de la ruana' estudió administración de empresas y solo le falta una materia para graduarse de la especialización en Marketing. "Nunca me gusta quedarme quieto (...) Mi carrera pienso que también la puedo acoplar muchísimo porque la idea es también poder crear empresa, no solamente quedarme en el tema de las redes sociales, sino también poder emprender y demostrarle a los chicos que uno como joven sí puede salir adelante y puede transmitir cosas positivas".

En TikTok Julián alcanzó el millón de seguidores. Facebook El Chico de la Ruana

Robo a Julián Pinilla

El influencer boyacense Julián Pinilla contó que, al ser de una región tranquila, nunca pensó que algo malo le podría pasar en Bogotá, llegando incluso a decirle a su novia capitalina que debía verle el lado bueno a las personas.

Es por ello que una noche que salió de rumba en la 85 no esperó que en su viaje a casa fuera a ser víctima de la modalidad de robo denominada como paseo millonario. "Como que ya también estaba premeditado, no fue al azar. Fue un capítulo durísimo de nuestras vidas, con mi novia vivimos ese momento que aún hay todavía traumas de eso", confesó.

De acuerdo con el creador de 24 años, dos hombres se subieron al taxi en el cual se desplazaban y comenzaron a amenazarlos. Tras quitarles sus pertenencias, los dejaron tirados en la localidad de Ciudad Bolívar.

Publicidad

"Fue una tortura 3 horas, mientras nos sacaban plata, me golpearon porque no quería entregar el celular, con un cuchillo también me amenazaron en el cuello. Alcancé a sentir también que la punta entró porque no me acordaba de la clave del banco (...) Llegamos hasta donde unas señoras de unos tintos y fueron las únicas que nos auxiliaron, porque temo debo decirlo, en ese momento pasaron muchos policías y ninguno nos auxilió".

Vea la entrevista completa de Julián Pinilla, el chico de la ruana, en Lo Más Viral, aquí:

Publicidad

MANUELA HERNÁNDEZ PERDOMO /

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mhernanp@caracoltv.com.co