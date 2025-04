¿Dónde se puede vacunar contra la fiebre amarilla en Bogotá? Requisitos y recomendaciones

La fiebre amarilla es una enfermedad viral grave que puede ser mortal. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud ha habilitado varios puntos de vacunación gratuitos para proteger a la población y prevenir brotes. La vacuna contra este virus es esencial para aquellos que planean viajar a zonas de alto riesgo, tanto dentro como fuera del país. Esta se transmite por la picadura de mosquitos infectados y puede causar síntomas graves como fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

En algunos casos, la enfermedad puede progresar a formas más severas, afectando órganos vitales y llevando a la muerte. Por esta razón, la vacunación es una medida preventiva crucial, especialmente para viajeros que se dirigen a áreas endémicas.

En Bogotá, la vacuna contra la fiebre amarilla está disponible de manera gratuita en varios puntos de vacunación distribuidos por la ciudad. Estos puntos están gestionados por la Secretaría Distrital de Salud y ofrecen el biológico a personas desde los 18 meses hasta los 59 años. Es importante vacunarse al menos 10 días antes de viajar a zonas de riesgo para asegurar una inmunidad efectiva.

Puntos de vacunación en Bogotá

En Bogotá, existen múltiples puntos de vacunación donde puede recibir la vacuna contra la fiebre amarilla de manera gratuita. Estos lugares están distribuidos estratégicamente en diferentes localidades para facilitar el acceso a todos los ciudadanos. Algunos de los principales puntos de vacunación incluyen:



Centro de Salud Terminal Terrestre: ubicado en la Diagonal 23 #69-11, entrada puerta uno - Módulo 4 - Local 416.

Centro de Salud Terminal Aéreo: situado en la Avenida El Dorado #103-09, segundo piso - entrada 5 - al lado de la Dian.

Terminal de Transporte del Sur: está en la Calle 57Q # 75F - 82, segundo piso, entrada peatonal.

Terminal de Transporte Satélite del Norte: queda en la Calle 192 # 19-43, Bogotá Módulo 4.

Los puntos de vacunación estarán disponibles todos los días, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Adicional, la Secretaría Distrital de Salud ha habilitado diversos lugares en las principales entradas y salidas de la ciudad, facilitando el acceso a la inmunización, especialmente para aquellos que están por viajar.

Algunos de estos puntos incluyen la Unidad de Servicios de Salud Lorencita Villegas de Santos (Carrera 54 # 67Bis-20), que atenderá de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes, y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. También está disponible la Unidad de Servicios de Salud Candelaria la Nueva (Carrera 51 # 59C-40 Sur), con horarios de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Finalmente, la Unidad de Servicios de Salud Suba (Carrera 92 # 147C-30) ofrecerá el servicio de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Requisitos para la vacunación

La vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en una única dosis, la cual brinda inmunidad efectiva de por vida en el 95% de las personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos requisitos antes de acudir a vacunarse:



Edad: la vacuna se aplica a niños desde los 18 meses y a adultos hasta los 59 años. Condiciones médicas: algunas personas con determinadas condiciones médicas no pueden recibir la vacuna. Es fundamental consultar con el servicio de salud antes de vacunarse. Viajes: si planea viajar a zonas de alto riesgo, debe aplicarse la vacuna al menos 10 días antes del viaje.

La fiebre amarilla es transmitida por la picadura de mosquitos infectados y puede causar síntomas graves como fiebre alta, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. En casos severos, puedellevar a la muerte. Por esta razón, la vacunación es una medida preventiva crucial para proteger la salud de la población y evitar la propagación de la enfermedad.



¿Quiénes deben vacunarse?

La vacuna contra la fiebre amarilla es especialmente recomendada para:



Viajeros: aquellos que se dirigen a zonas endémicas como los Llanos Orientales, Amazonía, Orinoquía, Magdalena Medio, Norte de Santander y los departamentos del Tolima y vecinos a la Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande y el Parque Los Flamencos, en Colombia. A nivel internacional, hay alerta en las regiones de África y América del Sur.

aquellos que se dirigen a zonas endémicas como los Llanos Orientales, Amazonía, Orinoquía, Magdalena Medio, Norte de Santander y los departamentos del Tolima y vecinos a la Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande y el Parque Los Flamencos, en Colombia. A nivel internacional, hay alerta en las regiones de África y América del Sur. Residentes en zonas de riesgo: personas que viven en áreas donde la fiebre amarilla es común.

En caso de que una persona haya recibido la vacuna contra la fiebre amarilla antes de 2016, no es necesario repetir la dosis, ya que la inmunización permanece vigente. No obstante, si no se encuentra el registro de la vacuna en el sistema PAI de la ciudad y tampoco se posee el certificado físico, será necesario vacunarse nuevamente al menos 10 días antes de viajar. Esta nueva dosis es completamente segura y no representa ningún riesgo para la salud.



¿Cómo acceder a la vacuna?

Para recibir la vacuna, puede acudir a cualquiera de los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Salud. Es recomendable llamar a su entidad promotora de salud (EPS) para obtener información sobre los horarios y disponibilidad de la vacuna.



Puntos adicionales de vacunación

Además de los puntos mencionados, existen otros lugares en Bogotá donde puede vacunarse contra la fiebre amarilla. Algunos de estos puntos incluyen centros de salud en diferentes localidades y hospitales públicos.

La Secretaría Distrital de Salud actualiza regularmente la lista de puntos de vacunación, por lo que es importante consultar su sitio web para obtener la información más reciente, además, hace un llamado a todas las personas que planean viajar a zonas cálidas del país para que se acerquen a los puntos habilitados y reciban la vacuna contra la fiebre amarilla. Dado que esta es una enfermedad viral grave que puede ser fatal, la prevención es esencial para evitar brotes, viajar con seguridad y disfrutar de una experiencia libre de preocupaciones.

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co