Youtuber renunció a su fortuna para demostrar que podía ser millonario de nuevo: salió mal

El youtuber estadounidense Mike Black se hizo célebre por renunciar a su fortuna de millones de dólares para demostrar que, con esfuerzo, podía volverla a recuperar y que ganaría un millón de dólares en tan solo un año.

Desde sus redes sociales, Mike anunció que haría el “desafío de la vuelta del millón de dólares”. Según él, con trabajo duro, dedicación y su conocimiento en negocios, podría volver a ser millonario.

El youtuber aseguró que “conocí a muchas personas que lo perdieron todo durante la pandemia y se deprimieron mucho. Incluso, tuve un amigo que perdió un negocio de 10 millones de dólares de la noche a la mañana”.

Youtuber que renunció a su fortuna vivió en la calle

Luego de renunciar a sus comodidades, Mike Black estuvo varios días durmiendo en la calle, hasta que un conocido le prestó un sitio para alojarse.

Luego de vivir varias semanas sin un peso, Mike logró hacer 300 dólares, gracias a la venta de unos muebles por redes sociales.

El youtuber consiguió generar recursos con las ventas por internet e incluso lanzó su primera marca de café, por lo que comenzaba a demostrar que sí podría volver a ser millonario en poco tiempo.

¿Qué pasó con el youtuber Mike Black?

Una mala noticia llegó al creador de contenido luego de enterarse que su papá enfermó de cáncer de colon y ya tenía que someterse a quimioterapias. Aún así, Mike decidió seguir adelante con su propósito de volver a ser millonario.

Pasados varios meses, el youtuber les reveló a sus seguidores que "he estado lidiando con muchas cosas personalmente y, recientemente, ha sucedido algo que realmente me ha llevado al límite. Mi salud personal se ha deteriorado hasta el punto en que, realmente, necesito empezar a cuidarla. A lo largo de todo el proyecto, no lo hemos compartido con ustedes, pero he estado entrando y saliendo del consultorio del médico”.

Aunque Mike logró hacer 65.000 dólares (unos 271 millones de pesos colombianos) en los diez meses que duró su reto, quedó muy lejos del millón de dólares que se propuso hacer.

Mike regresó a su vida millonaria, no sin antes revelar la lección que le dejó lo vivido: "Siempre debemos recordar ayudar a los necesitados porque podría ser la oportunidad que necesitan".

Mike estuvo dos meses alejado de las redes sociales luego de terminar su reto y actualmente se dedica a dar consejos financieros en redes sociales.

Finalmente, tras tres años del reto, el youtuber publicó un video desde su cuenta de Instagram, en donde aclaró que el reto que hizo “fue genial y estoy muy feliz de haberlo hecho. Me encantaría volver a hacerlo”.

