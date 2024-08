Capítulo: hipopótamo al quirófano, el descubrimiento de Nubia Muñoz y golpes al destino

Como todos los domingos, en Los Informantes tres grandes historias: los hipopótamos traídos por Pablo Escobar en los 80 se han multiplicado, amenazando la biodiversidad colombiana y acercándose a áreas habitadas, médicos y especialistas hacen lo posible por evitar su expansión. La historia de la científica Nubia Muñoz, quien descubrió la vacuna contra el VPH, que mataba a las mujeres de un agresivo cáncer de cuello uterino y la vida de Yeni Arias, quien ha superado la pobreza, la violencia y la adicción para convertirse es una de las deportistas más talentosas del país.

>>>Invasión de hipopótamos: el dilema que dejó Pablo Escobar que amenaza al ecosistema colombiano

Los hipopótamos en territorio colombiano se han vuelto todo un problema para el ecosistema y sus recientes avistamientos cerca a los seres humanos ha alertado a las autoridades ambientales.

Todo comenzó en 1981, cuando Pablo Escobar decidió darse gustos extravagantes con animales exóticos para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, entre ellos, entró ilegalmente cuatro hipopótamos, que a hoy son al menos unos 200 por la región media del río Magdalena. Hace algunos años, este animal se declaró especie exótica invasora, un problema que el país debe atajar. ¿Qué están proponiendo las autoridades ambientales?

>>>Nubia Muñoz, colombiana clave en vacuna contra cáncer de cuello uterino: ¿qué descubrió?

Por otro lado, los hallazgos de Nubia Muñoz que permitieron establecer que el virus del papiloma humano era la causa principal del cáncer de cuello uterino que ha matado al año más de 300.000 mujeres en el mundo. Ella resolvió el misterio de una enfermedad que derivó en la vacuna.

Se ganó una beca en Estados Unidos donde se especializó en epidemiologia. Su camino académico la llevó a Lyon, en Francia, donde trabajó en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que hace parte de la Organización Mundial de la Salud.

>>>Las batallas de Yeni Arias, desde la adicción al ring: “El boxeo me salvó la vida”

Finalmente, la historia de Yeni Arias, una de las grandes exponentes del boxeo colombiano, que habló sobre los problemas de su vida y los obstáculos que tuvo que pasar para al final ser una de las mejores deportistas del país, entre ellos, la pobreza, la violencia, haber sido madre soltera, las adicciones que casi no la sueltan y el dolor de ver a su padre enfermo de su columna.

“El boxeo me salvó la vida, me dio otra vida, otra oportunidad”, aseguró Arias. Ya son 16 años de carrera, donde ha recibido apoyo no solo de su entrenador y su familia, sino también de la Gobernación de Risaralda que le regaló una casa y un hospital quien le donó la operación de la columna de su padre.

Tras perder cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024 frente a Im Ae-ji, representante de Corea del Sur, anunció su retiro del boxeo.