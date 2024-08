Invasión de hipopótamos: el dilema que dejó Pablo Escobar que amenaza al ecosistema colombiano

Los hipopótamos en territorio colombiano se han vuelto todo un problema para el ecosistema y sus recientes avistamientos cerca a los seres humanos ha alertado a las autoridades ambientales. ¿Qué está pasando con estos animales y por qué son considerados una especie invasora? Los Informantes habló con el personal médico que está tratando de dar solución a esta problemática.

Todo comenzó en 1981, cuando Pablo Escobar decidió darse gustos extravagantes con animales exóticos para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, entre ellos, entró ilegalmente cuatro hipopótamos, que a hoy son al menos unos 200 por la región media del río Magdalena.

“Eso es como que te envistiera una tractomula, un animal de esos en un cabezazo lo mata a uno. Ahora, imagínate que lo muerda a uno con esos colmillos, casi 50 centímetros, súper afilados, o sea, ese animal es una maquina”, afirmó David Echeverri, coordinador del equipo médico que trata de contener a los hipopótamos y una de las personas que más sabe sobre la invasión de estos animales en el país.

Hace algunos años, este animal se declaró especie exótica invasora, un problema que el país debe atajar. “Hay una situación compleja de personas casi que conviviendo con esta población de hipopótamos que crece y crece más...Las especies invasoras amenazan la biodiversidad porque compiten por recursos, porque desplazan poblaciones de animales y de plantas nativas, y porque generan unos cambios en el ecosistema que si no fuera por su presencia no estaría dándose”, reveló Echeverri.

El plan para enfrentar esta situación es compleja, lenta, costosa y peligrosa. Por ahora, solo está vigente la implementación de la esterilización quirúrgica, ya que las hembras hipopótamo pueden ser reproductivamente activas hasta 43 años y llegar a tener un estimado de 25 crías. Por ello, es clave controlar su expansión.

La intervención quirúrgica en los hipopótamos

Un equipo de Los Informantes pudo acompañar a David Echeverri para entender y poder documentar todo el proceso detrás de un procedimiento quirúrgico, desde la captura, la sedación y su regreso al hábitat.

“Los hipopótamos aprenden, identifican que a través de ese método los están capturando, entonces se desaparecen y no van. Y si los hipopótamos no ingresan al corral no tenemos cómo hacer el resto”, aseguró.

Los preparativos toman varias horas, el equipo especializado se reúne en un campamento donde alistan instrumentos, medicinas y aparatos como un rifle, dardos, pipetas de oxígeno, un monitor multiparámetro y mangueras para intubar al animal.

Desde ahí, las horas que tienen son contadas para hacer un procedimiento rápido, seguro y en medio de la noche, antes de que despierte el hipopótamo. Al final, los veterinarios le perforan una oreja y fijan una pequeña placa para identificarlo como un animal que ya está castrado.

“Las cirugías no son las soluciones, o sea, es importante tener eso presente...Sí estamos aportándole a una situación que se generan con la presencia de esta especie y es el crecimiento tan acelerado”, agregó Echeverri.

En los últimos diez meses el equipo de Cornare ha hecho al menos 17 castraciones, desde que se avaló este método en Colombia se han intervenido quirúrgicamente 32 hipopótamos. Un avance, pero que falta aún más por hacer, pues su reproducción es exponencial.

Se estima que anualmente se reproducen el 14,5%, por lo que, en 2040, se esperaría que fueran 1580 hipopótamos. El ministerio de Medio Ambiente puso en marcha un plan para manejar la problemática el cual incluye, además de la castración, la reubicación y el sacrificio, sin embargo, estas dos últimas siguen en debate.