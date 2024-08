Capítulo: primer presidente afro de la Corte Suprema, mundo mágico de los hongos y La Suprema

Como todos los domingos, en Los Informantestres grandes historias: la trayectoria profesional de Gerson Chaverra Castro, el primer presidente afro de la Corte Suprema de Justicia, sus batallas y su éxito. La historia de la micóloga Tatiana Sanjuan, experta en el estudio de los hongos y su importancia para el mundo y los habitantes de La Suprema, que posibilitó una exitosa película dirigida por Felipe Holguín, pero que evidencia la marginalidad en la que conviven.

>>>Gerson Chaverra, el primer presidente afro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Gerson Chaverra volvió a Quibdó, la tierra donde empezó todo en su vida. Nació en un pequeño caserío llamado San José de Querá, en Bajo Baudó, vivió su juventud al lado de sus nueve hermanos, aunque fue un joven disciplinado y aguerrido, la heroína de su trayectoria fue Rita Manuela Castro de Chaverra, su mamá.

En 1992, se graduó como abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, en Bogotá, con el anhelo de ser juez. "Era una forma de ayudar a romper esas estructuras de injusticia social, porque entendía que un juez, a través de una decisión judicial, puede transformar vidas, a través de sus decisiones, es un transformador social”, aseguró.

>>>Tatiana Sanjuan: científica colombiana que desentraña el misterio mágico de los hongos

Por otro lado, se estima que existen más de 3 millones de especies de hongos en el mundo, sin embargo, solo conocemos el 10%, el resto todavía son un misterio para la ciencia. Tatiana San Juan es colombiana y una de las científicas más reconocidas de América Latina en el estudio de los hongos.

El reino Fungi es muy importante en la naturaleza, como los animales y las plantas. Tienen habilidades sorprendentes desde generar luz hasta descomponer materiales complejos. “Sin hongos no existirían los bosques, así de sencillo, y si no existen los bosques no existe el oxígeno, y sin oxígeno no podemos respirar”, indicó la micóloga.

>>>La Suprema: la película que revive la esperanza de un pueblo olvidado y su lucha por dignidad

Finalmente, en un pueblo borrado de los mapas de Colombia, se encuentra un corregimiento que espera ser visibilizado. Está es la historia de la exitosa película La Suprema, que demuestra la lucha de un pueblo contra el olvido y de la resistencia por adquirir las necesidades de toda una comunidad.

La cinta colombiana está protagonizada por actores cartageneros Elizabeth Martínez (Laureana), Antonio Jiménez (Efraín) y Pabla Flores, una reconocida cantadora de bullerengue. Con cerca de $1.300 millones de pesos, 18 días de rodaje y al menos 150 personas trabajando, La Suprema se convirtió en todo un set de grabación.