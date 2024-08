Gerson Chaverra, el primer presidente afro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Por primera vez en la historia del poder judicial en Colombia, un juez afrodescendiente es elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los Informantes conoció la historia de Gerson Chaverra Castro y lo llevó a recorrer su tierra esa que lo vio nacer.

“Vengo de una región del Chocó marcada por la pobreza y la injusticia social. Eso, desde el punto de vista emocional, genera una marca, pero una marca para tratar de contribuir a romper esa estructura de exclusión”, aseguró el magistrado Gerson Chaverra.

Él quiso romper los esquemas, esos que antiguamente nadie podría creer cierto. Con más de 30 años de experiencia, es uno de los que mejor conoce la Rama Judicial, pues ha ascendido desde el puesto más remoto hasta la presidencia.

“Muestra el talante democrático e incluyente de la Corte Suprema de Justicia una corte centenaria, bastión de la democracia colombiana, pero adicionalmente representa un mensaje de aliento y de esperanza para un pueblo, para el Chocó, para la región del Pacífico, para los afros de Colombia, en el sentido que los sueños son posibles”, indicó.

Chaverra volvió a Quibdó, la tierra donde empezó todo en su vida. Nació en un pequeño caserío llamado San José de Querá, en Bajo Baudó, vivió su juventud al lado de sus nueve hermanos, aunque fue un joven disciplinado y aguerrido, la heroína de su trayectoria fue Rita Manuela Castro de Chaverra, su mamá.

Ella fue la única maestra de las escuelas rurales y formaba a los estudiantes de primero a quinto de primaria, además era madre cabeza de familia y sacó adelante a todos sus hijos. “El amor de mi vida y de ella guardo los mejores recuerdos de toda mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, de toda mi vida, absolutamente”, afirmó el magistrado.

Chaverra tenía 11 años cuando decidió debutar en un programa de radio infantil que se escuchaba en todo el municipio. De pequeño soñó con ser locutor, periodista de radio o televisión. Por ello, sus primeros acercamientos fueron en su innovador programa radial Ingenuidades en la emisora Ecos del Arato, en donde tenía dos segmentos uno educativo y otro lúdico que consistía en la lectura de un cuento. Él preparaba los libretos, conducía el espacio y dejaba sembrada la trama para mantener a su audiencia enganchada.

Sin embargo, a mediados de la época de los ochenta en Chocó la mayor aspiración de las familias era que sus hijos se hicieran bachilleres, nada más. Las oportunidades eran escazas, pero los sueños eran gigantes. Y los esfuerzos por sacar adelante el futuro profesional de los menores era todo un reto.

“Mi madre me dice ‘voy a hacer un sacrificio importante, pero yo quiero que usted salga a estudiar, hijo, estudia Derecho, tienes las habilidades para para ser un buen abogado’. Escuché el consejo y le dije ‘sí, mamá, voy a estudiar Derecho’”, recordó.

El primer presidente afro de la Corte Suprema de Justicia en Colombia

En 1992, se graduó como abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, en Bogotá, con el anhelo de ser juez. "Era una forma de ayudar a romper esas estructuras de injusticia social, porque entendía que un juez, a través de una decisión judicial, puede transformar vidas, a través de sus decisiones, es un transformador social”, aseguró.

En medio de su carrera profesional reveló que tuvo que batallar contra el racismo, ese que, aún persiste en nuestra sociedad y que impacta negativamente nuestras comunidades. “Sin duda, en Colombia hay racismo, hay racimo desde el punto de vista de la expresión, en la valoración de las hojas de vida, pero con esfuerzo y, con grandeza, podemos cortar esas estructuras racistas”, enfatizó.

Empezó como juez promiscuo en el municipio de Riosucio, Chocó, donde trabajó en pleitos penales, laborales, familiares y comerciales. Desde entonces su carrera siguió en ascenso. “Vi necesario e importante visibilizar la voz y el trabajo de los jueces promiscuos municipales, de los jueces de circuito, porque en estos territorios la voz de la justicia entra a través del juzgado promiscuo municipal”.

Sabe de cerca las problemáticas de su gente y la marginalidad en la que viven. En la mayoría de los municipios no hay conexión a internet, no hay luz, no hay agua potable y no hay atención médica adecuada y oportuna.

Es tal el compromiso de magistrado Gerson Chaverra que a finales del mes de agosto hará el gran encuentro anual de la Rama Judicial en Quibdó, donde espera la participación de todos los presidentes de las altas cortes. “Vamos a debatir un modelo de justicia inclusivo que realmente haga realidad el mandato constitucional de que Colombia es un Estado multicultural y pluriétnico”, concluyó.