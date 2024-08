Tatiana Sanjuan: científica colombiana que desentraña el misterio mágico de los hongos

Se estima que existen más de 3 millones de especies de hongos en el mundo, sin embargo, solo conocemos el 10%, el resto todavía son un misterio para la ciencia. Tatiana Sanjuan es colombiana y una de las científicas más reconocidas de América Latina en el estudio de los hongos. Un grupo deLos Informantesse internó con ella en medio de la selva para descubrir por qué Colombia es potencia mundial en micología.

Se dice que este reino mágico podría curar el alma y de paso salvar nuestro planeta. Tatiana Sanjuan es una experta en el tema y ha buscado por años diferentes categorías de hongos, incluso, ha puesto en peligro hasta su vida por encontrarlos.

Ha recorrido los territorios del país donde ha hallado desde lo más venenosos hasta los más beneficiosos. No obstante, su mayor obsesión es el encontrar el hongo Cordyceps, que contiene cientos de especies que afectan principalmente a los insectos, manipulan su mente y los obligan a infectar a otro de su tipo, por ello, es considerado como el hongo que tiene el poder de crear zombis.

“Cuando hablamos ese término que se acuño como zombie, realmente si entendemos la zombificación como un organismo que es el titiritero de una marioneta y hace que ese organismo se mueva a su gusto, eso es una zombificación, y esto ocurre”, afirmó la bióloga, Tatiana Sanjuan.

La científica cuenta con un énfasis en Taxonomía de Hogos de la Universidad de Antioquia. Con más de 27 años de experiencia en diversidad de macrohongos neotropicales, enfocada en el hongo entomopatógeno Cordyceps y ha dirigido diversas investigaciones referentes en la materia.

Este tipo de hongo Cordyceps es más conocido por tomar posesión en las hormigas, sus esporas entran al cuerpo hasta su cerebro para controlarlas mentalmente, y como un títere las obliga a actuar para que infecte a las demás.

Tatiana Sanjuan es quisa la primera científica en estudiar las hormigas zombie en el planeta. En 1997, estuvo en el Putumayo y ahí conoció los mitos indígenas que trataban de explicar por qué estos animales se transformaban. Mucho antes de que el entomólogo David Hughes popularizará el término en un artículo de la revista National Geographic en 2009.

La doctora Sanjuan fue asesora científica de documentales de Netflix y National Geographic y dejó muy claro que lejos de lo que ocurre en series de ficción como The Last of Us, donde las personas se infectan por un virus parasitario de origen fúngico y se convierten en zombis, este hongo realmente no puede atacar al ser humano.

“Yo creo que las redes sociales a veces nos zombifican, más que los hongos y las bacterias”, mencionó la doctora entre risas. Sanjuan es apasionado, ha viajado por ocho países buscando el hongo que no solo zombifica hormigas, sino tarántulas, mariposas y abejas, entre otros.

En China, este tipo de hongo es muy apreciado, ya que su crecimiento en larva de polilla es reconocido por sus propiedades medicinales, tanto que es más caro que el oro. “Lo llaman el oro tibetano...Se consume muchísimo en ese país porque tiene muchas propiedades medicinales... El kilo de eso vale 72 mil dólares”, afirmó.

El reino Fungi es muy importante en la naturaleza, como los animales y las plantas. Tienen habilidades sorprendentes desde generar luz hasta descomponer materiales complejos. “Sin hongos no existirían los bosques, así de sencillo, y si no existen los bosques no existe el oxígeno, y sin oxígeno no podemos respirar”, indicó la micóloga.

Se dice que por cada especie de plantas hay seis de hongos, sin embargo, hay mucho desconocimiento aún de esta materia. El potencial de este reino es muy desconocido. Tatiana Sanjuan ha descubierto 17 nuevas especies en Colombia, que recopiló en su catálogo de hongos, después del proceso de paz.

“Esto es un punto de partida para decirnos que en esta recopilación nos damos cuenta de todo lo hay que hacer, tenemos que trabajar más para conocer el reino Fungi del país, necesitamos preparar más micólogos porque la velocidad con la que se deforesta es mucho más rápida que la velocidad con la que formamos micólogos...Hay 7.241 especies en Colombia, podríamos tener unas 140 mil más”, agregó.

Actualmente, la doctora Sanjuan está describiendo 7 variedades nuevas para añadir al catálogo de hongos de nuestro país, y como mencionó este mundo mágico puede salvar el planeta.