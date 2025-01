"Carta de madre a su hija víctima de feminicidio": homenaje a Ana María Serrano, asesinada en México

El 12 de enero, al cumplirse un mes más del feminicidio de Ana María Serrano , que ocurrió en septiembre de 2023, su madre, María Ximena Céspedes, la recordó con una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram.

En el escrito, titulado 'Carta de una madre a su hija víctima de feminicidio', María Ximena relató la difícil relación que Ana María tenía con Allan Gil Romero, su exnovio y principal sospechoso del crimen, quien se encuentra detenido en un centro penitenciario mientras se desarrolla el juicio en su contra.

La conmovedora carta

María Ximena Céspedes expresó en su carta que, de haber sabido cómo era realmente el comportamiento de Gil, habría actuado para proteger a su hija. Señaló que el joven la “menospreciaba” y le “echaba la culpa de sus problemas”, además de que la “celaba con todo lo que se le atravesaba”.

“Cuando tomaba alcohol te jaloneaba, trataba de aislarte de tus amigos y te llamaba zo*** cuando abrazabas a un hombre”, escribió María Ximena.

El estrés causado por esta relación le provocó a Ana María episodios de bulimia. La joven evitaba salir con sus amigas para no molestar a Gil y dejó de contarles lo que sucedía para que no se preocuparan.

En su carta, María Ximena también describió cómo Gil enviaba cientos de mensajes para saber la ubicación de Ana María y le pedía perdón por sus humillaciones con regalos caros.

La madre lamenta no haber conocido estos detalles a tiempo para ofrecerle a su hija el apoyo necesario. “Habría sido el hombro donde pudieras llorar y te habría explicado que no eras responsable de la felicidad de nadie”, escribió.

¿Quién era Ana María Serrano?

Ana María Serrano tenía 18 años y acababa de graduarse de un prestigioso colegio en Ciudad de México. La joven era sobrina del exministro de Hacienda de Colombia José Manuel Restrepo y estaba lista para empezar una nueva etapa de su vida, pues llevaba solo dos meses estudiando Medicina. Su madre, María Ximena Céspedes, aún se pregunta si pudo haber hecho algo para evitar el doloroso suceso.

“Todas las mañanas, apenas me despierto, mi primer pensamiento es si la pude haber salvado. Ese pensamiento no se me quita. Y todos los días me tengo que repetir a mí misma, que no había nada que hacer”, aseguró en una entrevista con Los Informantes en marzo de 2024.

En los últimos años de bachillerato, Ana María conoció a Allan Gil, quien también era vecino de su casa. “Era un niño muy educado, de los que te abría la puerta, de los que te saludaba siempre”, aseguró la madre de Ana María.

Sin embargo, Ana María decidió terminar con Allan para que cada uno pudiera proyectarse a lo que querían para su futuro. Pero él no quería alejarse de ella e insistió para que volvieran.

La búsqueda de justicia

La joven fue hallada sin vida en su casa y, según la necropsia, murió por asfixia mecánica. De acuerdo con la investigación, el presunto feminicida de Ana María habría intentado pasar el hecho como un suicidio.

“Yo espero que la justicia no solamente lo condene con la máxima condena que puede haber, pero sí me gustaría trabajar desde el punto de vista con la justicia, de que en la medida en la que lograremos que haya un caso más y un caso más que comienza a bajar la impunidad”, señaló María Ximena Céspedes.

La madre de Ana María Serrano sigue esperando que se haga justicia por el feminicidio de su hija y, sobre todo, que este caso sea un apoyo para el resto de las mujeres que pasan por lo mismo.

Reviva la historia completa de Los Informantes aquí: