Caso Sara Sofía Galván: ¿Quién es Nilson Díaz, el hombre condenado por su desaparición?

El 27 de marzo de 2024, una juez especializada de Bogotá condenó a Carolina Galván, madre de Sara Sofía,y a Nilson Díaz, a 42 años y 6 meses de cárcel por el delito de desaparición forzada agravada, pero ¿quién es el hombre implicado en este caso?

>>> Mamá de Sara Sofía revela, desde la cárcel, presunto abuso sexual a su hija: ¿qué pasó con la menor?

Nilson Díaz, quien está detenido en la cárcel Picaleña de Ibagué, vivía con la mamá de la menor al momento de la desaparición. El rastro de Sara Sofía se perdió en enero de 2021 cuando Carolina Galván recogió a la niña en la casa de su hermana, quien tenía su custodia legal, y se la llevó a la vivienda donde convivía con Díaz y los tres hijos de él, uno de ellos con discapacidad.

Desde que Xiomara Galván, tía de la pequeña, denunció el caso, las autoridades vincularon al hombre a la investigación. Nilson Díaz ha cambiado varias veces su versión de los hechos sobre el día de la desaparición de Sara Sofía.

Publicidad

En una entrevista con María Elvira Arango, para Los Informantes, Carolina Galván señaló la responsabilidad de Nilson Díaz en los hechos: "El que me tiene que a mí que responder qué fue lo que pasó con la niña ese señor, él tiene que decirme".

Según Carolina, ella estaba en condición de calle y fue ahí cuando en un parque la abordó Díaz, quien es 25 años mayor que ella y se convirtió en su presunto proxeneta: “Estaba viviendo donde mi hermana, me dijo que tenía que conseguir trabajo, por ese motivo me fui de la casa, pero no conseguí. Un día se me acerca y dice que le cuidara a los hijos, pero él no me dice que me quería para la prostitución”.

Publicidad

>>> Caso Sara Sofía Galván: las hipótesis sobre su misteriosa desaparición en Bogotá

María Elvira Arango cuestionó a Galván sobre si era cierto que Diaz era su pareja sentimental, a lo que contestó: “No, yo la verdad siempre he sido como no sé con los hombres ni las mujeres, siempre he sido como hacia un ladito de los hombres, pero me tocaba estar con él (sic)”.

Asimismo, Galván comentó que Díaz se quedaba con el dinero que ella obtenía: “Él necesitaba que yo entrara a la prostitución para conseguir plata, de esa plata que yo ganaba prostituyéndome con eso él pagaba el arriendo”.

>>> Las limitaciones cognitivas de Carolina Galván, madre de Sara Sofía: “Piensa como una niña”

Publicidad

Aunque se han escuchado varias versiones de lo que sucedió, han pasado más de tres años y aún es un completo misterio lo que le pasó a Sara Sofía. Carolina Galván y Nilson Díaz no fueron imputados por el delito de homicidio porque no se encontró el cuerpo de la menor.

Vea el capítulo completo de Los Informantes aquí: