Las limitaciones cognitivas de Carolina Galván, madre de Sara Sofía: “Piensa como una niña”

Desde enero de 2021, hace ya 3 años y 4 meses no hay rastro de Sara Sofía Galván. La pequeña tenía dos años y en marzo de 2024 hubiera celebrado su quinto cumpleaños. María Elvira Arango, de Los Informantes, fue a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá y, por primera vez, Carolina Galván, madre de la niña, se desahogó y contó su versión de los hechos. Además, habló con una experta que trabajó con la defensa.

La justicia colombiana determinó que Nilson Díaz y Carolina Galván deberían pasar 42 años y 6 meses de prisión por el delito de desaparición forzosa agravada. En la entrevista, la mamá de la menor habló sin ningún filtro. Señaló que falló como madre, que no estaba preparada para ser mamá, que no supo cuidarla, pero negó tajantemente que la hubiera matado.

¿Qué dicen los expertos sobre Carolina Galván?



“En una de las primeras audiencias, cuando ella escucha que la Fiscalía está pidiendo 50 años, ella no entendía qué estaba pasando en la audiencia”, señala la doctora Andrea Guerrero Zapata, psicóloga jurídica y forense que formó parte del grupo de profesionales que evaluó a Carolina Galván para aportar a la defensa un soporte científico sobre su comportamiento.

La madre biológica de Sara Sofía se sometió a entrevistas, observaciones y varias pruebas que no dejan duda de su discapacidad intelectual: “Se encuentra en Carolina que sí presentaba un bajo rendimiento cognitivo que en psicología y psiquiatría, que se traduce en un trastorno o condición psicológica que es una discapacidad intelectual leve, lo que implica que el nivel de inteligencia de ella no es normal, está por debajo de lo esperado”, comentó Guerrero Zapata.

Según los expertos que estudiaron el caso de Sara Sofía, la mujer tiene limitaciones cognitivas, le cuesta procesar y comprender la información compleja, expresarse con claridad y tomar buenas decisiones.

“Ella se comporta como una niña, piensa como una niña, entonces obviamente ella muchas cosas de las que ocurren en el entorno, pues ella no lo comprende. Tiene una compresión obviamente limitada”, recalcó a Los Informantes la doctora Andrea Guerrero Zapata.

Por sus limitaciones cognitivas, Carolina Galván no asimila por completo la magnitud de lo que pasó ni comprende la severidad. “Ella tiene dificultades para comprender el tiempo, para comprender incluso la condena, el delito que le fue indilgado, ella no comprende muy bien esas dinámicas, de hecho, no entiende muy bien qué fue lo que ocurrió”, señaló la experta.

La defensa de Carolina Galván interpuso un recurso de apelación contra la sentencia en primera instancia que la condenó a prisión.

