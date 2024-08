Científica colombiana advierte riesgos de hongos alucinógenos: “No es para todo el mundo”

Los hongos han jugado un papel fundamental en la medicina, pero su potencial va mucho más allá de los antibióticos. La psilocibina es una sustancia que segregan algunos de ellos y es un alucinógeno potente. La científica colombiana Tatiana Sanjuan llevaba 27 años estudiando estos organismos y solo hasta hace dos, y como experimento científico, se decidió a aprobar los hongos alucinógenos.

Las tribus indígenas en México y Colombia lo usaban antes de la llegada de los españoles, en los 60 fueron consumidos masivamente y luego prohibidos como una droga psicoactiva, hasta hace poco volvieron a estudiarse por su potencial terapéutico.

“Tenía que dictar una charla a una gente muy preparada y dije bueno, voy a hablar solamente de diversidad y de especies, pero pues no sé qué es un hongo alucinógeno entonces le dije a mi hija de 14 años, ‘me voy a tomar un hongo, usted me cuida, me pone cuidado cada media hora, nos vamos a tomar la presión, la saturación y todo lo vamos a grabar’”, recordó la doctora en Los Informantes.

Cuidado con los hongos



Desde 2016, se han multiplicado los estudios científicos sobre el uso de su principio activo en diversos tratamientos psiquiátricos.

"Tenía una sensación de frío impresionante, cuando uno va entrando a su subconsciencia cómo se ve tan borroso y todo enredado, es como toda tu suciedad de tus pensamientos hasta que logras entrar a tu conciencia”, relato Sanjuan sobre su experiencia.

Tatiana es enfática afirmando que los hongos alucinógenos no son una pastilla de la felicidad y que su uso debe ser tomado con precaución y no como un pasatiempo.

“Hay gente con traumas que se pone a hacer esto y no sabe qué puertas abre de su subconsciente y si no tiene alguien profesional al lado está abriendo una puerta al infierno”, aseguró.

La experta en micológia explicó los riesgos que pueden acarrear el consumo de hongos alucinógenos y quienes no deberían realizarlo. "Hay que tener cuidado, las personas psicóticas, esquizofrénicas no pueden usarlo. Eso no es para todo el mundo”, añadió.

Asimismo, detalló los cambios que este tipo de hongos producen en el cuerpo humano: "Cuando las personas consumen psilocibes de pronto desconocen que hay unos cambios en la presión de la sangre. Entonces cuando tú consumes se te sube la presión en una forma exponencial y, si eres hipertenso, no puedes tomar este hongo”.

Mientras los científicos del mundo siguen encontrando usos para sustancias como la psilocibina, la doctora Sanjuan no para de investigar. Actualmente está describiendo siete especies nuevas para añadir al catálogo de hongos de nuestro país.

