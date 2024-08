Hongos zombis manipulan y aniquilan a sus víctimas: como de película

En la selva colombiana, Tatiana Sanjuan, una de las científicas más destacadas de América Latina en micología, explora el misterioso mundo de los hongos zombi. Acompañada por un equipo de investigadores, Sanjuan se adentró en la selva para conocer más del Cordyceps, un hongo que manipula a sus víctimas de manera que parece sacado de una película de ficción. Su obsesión por estos organismos la ha llevado a poner en riesgo su vida y a viajar a distintos lugares del mundo en busca de estos misteriosos hongos.

El fascinante mundo de los hongos zombi

Tatiana Sanjuan, bióloga con un doctorado y más de 27 años de experiencia, es una de las principales expertas en el estudio del Cordyceps, un hongo que transforma a las hormigas en marionetas vivientes.

“Cuando hablamos de zombis, realmente entendemos la zombificación como un organismo que es el titiritero de una marioneta y hace que ese organismo se mueva a su gusto”, explicó la doctora.

>>> Tatiana Sanjuan: científica colombiana que desentraña el misterio mágico de los hongos

Publicidad

Los Informantes acompañó a Sanjuan en una de sus expediciones, donde se enfrentó a peligros que para ella son cotidianos como las culebras venenosas. "Estábamos buscando Cordyceps en el borde de la quebrada y eso es un hábitat típico de culebras... si uno no la molesta, ella ya no se mete con uno ", aseguró.

Sanjuan explicó cómo el hongo, al infectar a la hormiga la obliga a buscar la oscuridad y humedad llevándola finalmente a su muerte.

Publicidad

“Entonces empieza a sentir que le duele todo, se limpia las patas, no entiende lo que le está pasando. Lo que está haciendo el hongo es llevándola hacia donde hay más humedad y oscuridad para que ahí la hormiga en algún punto muerda y se quede”, detalló la científica.

Tras la muerte, el hongo invade el cuerpo de la hormiga y comienza a crecer, formando esporas que se van a esparcir.

Aunque los hongos zombis parecen salidos de una historia de ciencia ficción, Sanjuan aclara que, a diferencia de las representaciones en series como The Last of Us, estos hongos no representan una amenaza para los humanos.

>>> Nubia Muñoz, colombiana clave en vacuna contra cáncer de cuello uterino: ¿qué descubrió?

Publicidad

Su investigación, que incluye asesoría para documentales de Netflix y National Geographic, destaca la importancia de los hongos en el equilibrio ecológico y su potencial para ofrecer nuevas perspectivas sobre la vida y la naturaleza.

Las investigaciones de la doctora Tatiana Sanjuan demuestran que la realidad y la naturaleza pueden ser aún más extraordinarias que la ficción.

Publicidad

Reviva la historia completa de Los Informantes acá: