Crudo relato de desplazado del Catatumbo: tuvo que recoger los cadáveres de sus tres hermanos

Un campesino desplazado del Catatumbo le contó a Los Informantes la tragedia que pasa en medio de la guerra entre grupos armados en esta región de Colombia. Tres de sus hermanos fueron asesinados y le tocó a él mismo llevar los cadáveres hasta el pueblo.

“Cuando supimos que a los hermanos los habían acribillado, nosotros lo que hicimos fue salir en carrera con ellos, dejando todo, salir con lo que teníamos puesto y no mirar para atrás”, relató el hombre que pidió proteger su identidad por la grave situación que se vive en el Catatumbo.

Y es que la guerra allí lo ha tocado de la manera más abrupta. Cuatro hermanos fueron atacados por los violentos en zona rural de La Gabarra y tres de ellos murieron.

Luego, él mismo tuvo que llevar los cadáveres al centro poblado de La Gabarra, dejarlos “botados” en una funeraria y “hasta el otro día fue el sepelio”, al que no pudieron asistir muchos familiares debido a la permanente zozobra en la que viven. Otro de los hermanos de este hombre fue hallado mal herido, con tres impactos de bala, y se encuentra en grave estado de salud.

“A él lo trasladaron a La Gabarra y de ahí pues se les pidió apoyo a las entidades del Estado para transportarlo por aire, pero está en estado de coma, o sea, está en la UCI con muchas dificultades”, subrayó.

Catatumbo bajo el fuego

Y es que las tragedias que está dejando la violenta escalada entre el ELN y remanentes de las extintas FARC en el Norte de Santander son escalofriantes, pero nada nuevo. De hecho, Carmen García, conocida también como la mamá grande del Catatumbo, le contó a Los Informantes cómo en los últimos cinco años ha logrado rescatar a más de 200 niños que estaban a punto de ser arrastrados a las filas de los violentos.

Esta mujer, que ha sufrido más de 10 atentados, es reconocida por ser la creadora y líder de Madres del Catatumbo por la Paz, una organización compuesta por 851 mujeres que se han unido bajo el lema “no parimos hijos e hijas para la guerra”. En su labor, cuenta, han rescatado 205 niños y han sacado de las filas guerrilleras a 40 más.

Las Madres del Catatumbo por la Paz claman por el fin de la violencia

Sin embargo, ella también ha tenido que ver de frente a la muerte, su esposo fue asesinado en un falso positivo militar y, más recientemente, el ELN mató a su hermano. Aunque Carmen García parece una mujer de acero y lucha día y noche por ayudar a cientos de habitantes del Catatumbo, la tragedia de su familia la derrumba.

“Cuando mataron a mi esposo, en ese momento lo único que tenía que pensar era qué hacer con mis hijos y qué iba a hacer yo en ese momento, porque mis hijos estaban pequeños, no me quedaba tiempo de llorar, porque igual mis hijos pedían comida y tenía que salir a trabajar y me tocó estar valiente, creo que no tuve ni duelo. Pero cuando mataron a mi hermano yo digo: ‘todo lo que yo hago por todas las personas y no puedo hacer nada por mi hermano, fue lo más duro que me ha pasado en la vida’”, dijo entre lágrimas Carmen García en Los Informantes. Agregó que no le tiene miedo a la muerte sino a dejar a sus hijos y a su gente solos.

¿Cómo está la situación en Catatumbo hoy?

El centro de atención en el Estadio General Santander de Cúcuta, lugar al que han llegado cientos de desplazados del Catatumbo, este fin de semana fueron los niños. La alerta del Bienestar Familiar sobre su salud mental, en muchos de ellos, por cuenta de la guerra, es preocupante.

"Es una alerta y en efecto el tema de salud mental en este momento está teniendo digamos unas manifestaciones muy complejas. Hemos tenido también niños y niñas con ideación suicida, hemos tenido unas circunstancias muy tristes de abordar con ellos", señaló Adriana Velásquez, subdirectora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por eso, el Bienestar Familiar trasladó 18 de sus psicólogos y trabajadores sociales a Cúcuta para atender estos casos en hoteles y albergues.