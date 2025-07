Video| Joven saltó desde más de 40 metros para romper un récord mundial y resultó hospitalizado

Un joven australiano intentó romper un récord mundial saltando una cascada de gran altura, pero casi termina en tragedia. Se trata de Vali Graham, de 21 años, quien sufrió una serie de lesiones graves después de lanzarse desde una altura de 42.5 metros desde una cascada ubicada en Nueva Gales del Sur. La actividad, que fue grabada por sus acompañantes y publicada en redes sociales, generó múltiples reacciones en redes sociales y el video se hizo viral.

Graham es originario de Newcastle y practicaba un deporte extremo conocido como "death dive", el cual consiste en realizar saltos desde grandes alturas con acrobacias aéreas y luego impactar en el agua. En esta ocasión, el joven de 21 años intentaba romper el récord mundial de salto libre desde un acantilado, el cual se sitúa en los 41 metros, alcanzados anteriormente por otro deportista.



Se lanzó a una cascada y sobrevivió de milagro

El salto de Graham quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales mostrando al joven en la parte superior de las cataratas. Inicialmente, ejecutó los movimientos característicos del deporte como lo son el mantener su cuerpo en extensión. Sin embargo, al aproximarse al agua, modificó su postura adoptando la posición de "Pike", una técnica en la que se mantiene el cuerpo doblado, lo que terminó provocando un fuerte impacto contra la superficie del agua.

Según lo compartido por el medio internacional The Sun, el joven perdió el conocimiento de manera inmediata a raíz del golpe. Tras recuperar parcialmente la conciencia, logró nadar hasta la orilla y caminar alrededor de un kilómetro hasta llegar a su vehículo. Posteriormente, Graham fue trasladado por sus amigos al hospital más cercano y fue ingresado a urgencias.



El joven resultó con múltiples fracturas

Los médicos que atendieron al joven constataron varias fracturas: en el cráneo, el esternón y una vértebra torácica (específicamente la T11), según recogió el medio. Además, se le diagnosticó una perforación de tímpano y una conmoción cerebral. Debido a la gravedad de las lesiones, Graham fue intervenido quirúrgicamente para tratar fracturas internas y estabilizar su condición. El joven publicó en sus redes recientemente una actualización de su estado tras horas después de la cirugía y expresó sentirse agradecido por sobrevivir a la caída, también mostró una gran intención de recuperarse y así seguir practicando este deporte.

Tras la operación, Graham aseguró sentirse bien físicamente y motivado a recuperarse completamente. Sin embargo, médicos advirtieron que su recuperación podría ser prolongada y requerirá de fisioterapia para restaurar movilidad, especialmente por las fracturas en la columna y el esternón. Por ahora, Vali Graham permanece en proceso de recuperación, con un pronóstico reservado y bajo seguimiento médico especializado.

"Solo quiero decir que una hazaña como esta requiere mucho entrenamiento y práctica, y definitivamente no es algo que se pueda tomar a la ligera por el riesgo. Por cierto, esta es mi primera toma correcta en el Ember; fallé mucho con la exposición, ¡pero de eso se trata la práctica! También es la primera toma, así que lo estamos intentando", escribió en una publicación. Este deporte extremo tuvo sus orígenes en Noruega y en los últimos años ha ganado mayor popularidad gracias a las redes sociales.

Generalmente, las competencias oficiales de "døds" se realizan desde alturas entre 10 y 27 metros, con medidas de seguridad supervisadas. Sin embargo, en escenarios no controlados, como el de Graham, este deporte puede terminar en graves complicaciones. Las probabilidades de sufrir lesiones internas graves, e incluso la muerte, son altas si no se siguen protocolos de seguridad adecuados. Hasta el momento, no se han reportado sanciones legales contra el joven.

"¿Vale la pena casi morir?", "Hablemos de lo asombrosas que son las personas capaces de ver la muerte de frente y no temerle", "Este salto es una locura, pero por favor, no se atribuyan un récord mundial cuando un colega casi muere y está en el hospital", "Conseguir un récord mundial con la columna y el esternón rotos, si entendí bien, es demasiado", "Debemos cuidar el mensaje que transmitimos a quienes no conocen este deporte", son algunos de los comentarios en redes sobre la publicación del joven australiano.

