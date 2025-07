Pineda, primer eliminado del Desafío Siglo XXI, opina de Abrahan como líder: "Le falta experiencia"

Alejandro Pineda tuvo un paso corto por el Desafío Siglo XXI, pero se convirtió en el participante favorito de muchos colombianos estando tan solo un ciclo dentro de la competencia. Tras convertirse en el primer eliminado del juego, Pineda habló con Lo más viral sobre su vida y la decisión de su capitán, Abrahan, que lo llevó al Desafío a Muerte de manera "injusta", según muchos televidentes.

A pesar de su corta estadía en la 'Ciudad de las cajas', el oficial retirado del Ejército, señaló que "fue poco el tiempo, pero ahora que estoy afuera y veo la reacción y todos los mensajes de la gente, veo que cumplí mi propósito principal que era dejar un ejemplo y mensaje". El ahora exdesafiante aseguró que esperaba que su historia de vida demostrara que "los limites son mentales".



¿Qué dijo Pineda sobre la decisión de Abrahan?

Una de las grandes polémicas que dejó el primer ciclo del Desafío Siglo XXI fue el chaleco de sentencia de Pineda, el cual se lo colocó Abrahan, el capitán del equipo Beta. La decisión de Abrahan causó descontento dentro de su equipo y entre los televidentes, luego de que los anteriores chalecos se entregaran al azar. "Él me vio débil por la prótesis, porque me faltaba una pierna. Es lo que él piensa, pero eso no me define".

Pineda aseguró que no cuestionó la decisión de su capitán, pero reconoció que sí hubo algo que le molestó. "El tema del chaleco, yo siento que Abrahan recibió la capitanía y dentro de su forma de liderar él tomó la decisión. Yo lo respeté, lo que no me gustó ni siquiera fue la forma, lo que no me gustó es que al final diga 'no es nada personal'. Así como tuvo el carácter de poner el chaleco, así mismo debió tener el carácter para decirme: 'se lo pongo por este motivo'".

Reveló también que, aunque eso no se mostró en el capítulo en cuestión, al otro día tuvo una conversación con el capitán en la que le expresó su punto. "Le dije: 'En el momento en que me pusiste el chaleco, por determinación tuya, fue personal, fue tu posición'". El exdesafiante relató que fue a la prueba decidido a demostrar su valía, aunque no contó con suerte en la definición. "No salí con resentimientos ni rabias".



¿Qué opina Pineda sobre Abrahan como capitán de Beta?

El exoficial del Ejército reconoció que Beta ha sido un equipo conflictivo desde el inicio porque, según él, "ha faltado liderazgo, todo es de sentarse, hablar y solucionarlo". En el equipo azul el primer capitán fue Magic, pero ante los constantes problemas, decidió ceder su puesto a Abrahan, quien sorprendió e indignó con sus polémicas decisiones.

Sobre Abrahan, Pineda recalcó que "es un muchacho joven que le falta vivir muchas experiencias en la vida para saber tomar decisiones, no me parece ni bueno ni malo. Le falta experiencia, se ha dejado llevar por las emociones y ha tenido malas posturas". Contó también que al poder ver los capítulos, tampoco le pareció bien que el joven se enfrentara a las mujeres del equipo.

De hecho, Pineda tiene una opinión muy clara sobre quién sí debería ser el capitán del equipo Beta. "Gero es una persona muy tranquila, pero lo que le falta es creerse lo bueno y lo capaz que es, por la tranquilidad que maneja, pero el se aislaba, no tomaba vocería" y recordó que el participante ha sido bastante "subestimado" por parte del mismo equipo.

También opinión sobre la decisión de Gero de ponerse el chaleco nuevamente para proteger a Abrahan. "Fue una mala decisión de parte de él, ha tenido muy buen desempeño y no le correspondía ir, es muy noble y tomó esa decisión, pero no me pareció justo ni bien que Abrahan le haya dicho: 'listo, hágale". Pineda concluyó que Beta tiene integrantes muy valiosos y no "sobras", pero que el tema de la convivencia los está afectando en las pruebas.



¿Quién es Alejandro Pineda, exparticipante del Desafío Siglo XXI?

Pineda marcó con su historia de superación en el Desafío Siglo XXI, luego de que el 21 de agosto de 2008, en medio de un combate en el Meta, perdiera una de sus piernas por una mina antipersona. El exparticipante recordó que, en medio de esa situación, "estuve consciente todo el tiempo y yo sabía que había perdido la pierna, todo estaba destrozado".

El hombre, que fue oficial del ejército por 17 años, llegando al grado capitán con antigüedad de mayor, señaló que a pesar de la dificultad de la situación, "nunca necesité tratamiento psicológico, estando allá acostado hice la reflexión y dije: 'esto estaba escrito para mí, yo tomé la decisión de entrar al Ejército y sabía que esto iba a pasar. Listo, perdí una pierna, pero estoy vivo'".

Sobre la vida en el Ejército, aseguró que "es una vida llena de muchos retos", en la que "lo más difícil es estar lejos de la familia". Hoy en día su historia, aunque solo la pudo mostrar pocos días en el Desafío Siglo XXI, se convirtió en ejemplo e inspiración para millones de colombianos.

