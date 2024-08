De stripper a mercenario: Audel Rojas, colombiano que lucha en Ucrania por un futuro mejor

Audel Rojas, nacido en Villavicencio y huérfano desde muy joven, decidió dejar el Ejército colombiano debido a los bajos salarios. Con tan solo 27 años, ya ha vivido más que muchos en toda una vida. Los Informantes lo visitó días antes de que empacara su maleta y fuera a Ucrania como mercenario por segunda vez.

"Me ganaba un millón 300 mil de soldado profesional en ese tiempo... el trabajo no era lo que yo merecía ganar", relató. Debido a esto, terminó en Bolivia trabajando como stripper para ganar dinero para el viaje y convertirse en un mercenario en Ucrania.

La idea de pelear una guerra ajena le llegó tras ver videos en redes sociales que lo inspiraron a buscar una vida mejor. "Lo que no logré aquí en Colombia en 25 años, allá fuera del país, que yo duré 2 años fuera del país, logré muchas cosas", dijo Audel, sobre las razones que lo motivaron a tomar esta peligrosa decisión.

Su primer viaje a Ucrania fue en noviembre de 2023, donde estuvo cinco meses antes de regresar a Colombia.

Con el dinero ganado en Ucrania, Audel compró una camioneta, una moto de alto cilindraje y se mudó a Villagarzón, Putumayo, donde está construyendo una nueva vida junto a una novia que conoció por TikTok.

"En estos meses que he estado por acá por fuera me hace falta... sentir la adrenalina de estar vivo o muerto, de no saber qué le va a pasar mañana, se siente bacano", confesó.

Ahora, planea regresar a Ucrania, pero esta vez, según él, será su última vez en dicha guerra.

Mercenarios, un fenómeno en crecimiento

Audel es solo uno de los muchos colombianos que han decidido unirse a las filas del ejército ucraniano. "Allá en Ucrania hay desde desmovilizados de la guerrilla, paramilitares, Policía, Ejército, personal civil, que hayan trabajado de bomberos, nunca hayan tocado un arma", relató.

Según cifras no oficiales, se estima que más de dos mil colombianos han tomado esta decisión, a pesar de los riesgos.

En Ucrania, la vida de Audel ha estado marcada por la adrenalina y el peligro constante. La guerra ha mostrado un despliegue impresionante de tecnología militar, y Audel ha estado muy cerca de la muerte en varias ocasiones debido a los ataques de drones.

A pesar de esto, comentó que el pago es tentador, pues está alrededor de $18 millones de pesos al mes, y eso ha sido un factor clave en su decisión de regresar.

"El colombiano se para y apunta. Cambian de posición y pelean bien... uno tiene la malicia indígena, uno le busca solución a todo", aseguró.

Este espíritu combativo y la capacidad de adaptación son lo que, según Audel, ha llevado a tantos colombianos a enlistarse en esta guerra.

Aunque Audel planea regresar a Ucrania, asegura que esta será su última temporada en combate.

‘Mil amores’, como lo llaman en el campo de batalla por su coquetería con las ucranianas, quiere centrarse en su vida en Colombia y en los negocios que ha comenzado a construir. Sin embargo, la guerra y la promesa de una vida mejor son muy tentadoras para él.

Con su experiencia como soldado, vigilante, vendedor ambulante y stripper, Audel Rojas es un reflejo de la realidad que enfrentan muchos colombianos y hasta dónde están dispuestos a llegar para buscar un futuro mejor.