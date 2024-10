Drama de un padre que implora por la libertad de sus dos hijos secuestrados por Hamás

El 7 de octubre de 2023 Israel vivió unos de los días más dolorosos de su historia. El grupo Hamás lanzó un ataque sorpresa que destrozó la vida de miles de familias. El programa Los Informantes conoció los duros testimonios de quienes esperan a sus seres queridos y recorrió los kibutz que destrozaron los terroristas.

Allí, con dolor, tristeza e impotencia un padre implora por la libertad de sus dos hijos secuestrados: Eitan Horn, de 37 años y Jair Horn de 45. Se habían juntado el 6 de octubre para pasar juntos sucot, una de las fiestas judías más importantes cuando sucedió la tragedia.

Itzik Horn, el padre de ambos vive completamente derrumbado. “No me levanto porque no duermo, pero me miro al espejo y digo ‘fuerza Itzik, otro día más, hay que seguir adelante’”, señaló.

Como la principal razón del Estado de Israel es tener una patria que acoja a los judíos de todo el mundo para que puedan vivir en paz, cuando Itzik se salvó de morir por el carro bomba que Hezbolá explotó en el AMIA, el principal centro judío en Argentina en julio de 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos, se instaló en Israel con su familia.

Ahora vive el drama de no tener noticias de sus hijos, es que no sabe si están vivos o muertos. “El día que yo me enteré de que los habían secuestrado, me dijeron que en la casa no había signos de violencia, no había sangre”, recordó.

Este kibutz era una comunidad pequeña, vivían 400 personas y uno de cada cuatro no está hoy. Se siente la desolación de una comunidad que ya no existe, que borraron del mapa en una sola mañana.

"Recibimos las dos noticias más importantes: una es que los vieron y la otra es que no estaban heridos, pero esa es una información de noviembre y estamos principios de septiembre”, recordó el padre quien desde entonces no ha tenido más información sobre sus hijos. “Una sensación que no se la deseo ni al peor de mis enemigos”, enfatizó.

El pasado 5 de septiembre Itzik cumplió 72 años y no tenía nada que celebrar debido a la ausencia de sus hijos. “El cumpleaños más triste de mi vida”, señaló.

Aunque le cueste, la vida sigue. Este padre está dedicado al foro de los secuestrados en donde se reúnen y organizan plantones y marchas para pedir por la liberación de los secuestrados y un cese al fuego.

Además del dolor de no saber de sus hijos, Itzik Horn sufre una insuficiencia renal que lo tiene en diálisis tres veces por semana. Mientras no tenga una prueba de lo contrario, para él sus dos hijos están vivos y los seguirá esperando.

