Duro relato de hija de Rosa Elvira Cely y la lucha para proteger a otros huérfanos por feminicidio

Hace 10 años entró en vigor la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo en Colombia, con el objetivo de prevenir estos crímenes y garantizar una judicialización adecuada de los responsables. Sin embargo, aún persisten las heridas más profundas: las de los niños que han presenciado o perdido a sus madres por hechos violentos como este. Estos son los desgarradores testimonios de la otra cara de esta tragedia y los cientos de niñas y niños que quedan huérfanos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En Colombia, el feminicidio cobra a diario la vida de dos mujeres. La mayoría deja detrás uno o varios hijos, pero entre el ruido del crimen, el Estado y la sociedad suelen olvidar a quienes quedan marcados por el dolor. Algunos, con una valentía inmensa, logran cicatrizar sus heridas y levantarse para luchar por los que aún están vivos.



Habla la hija de Rosa Elvira Cely: “Un vacío muy grande”

Hoy, Juliana Cely tiene 24 años, pero cuando asesinaron a su mamá, Rosa Elvira, era solo una niña de 12, que tuvo que enfrentar ese dolor a su corta edad.

“Esos primeros días fueron muy difíciles, sobre todo, fue tratar de asimilarlo con tristeza, porque ya no veía más a mi mamá y me preguntaba: ‘¿Por qué?’. Creo que la muerte para un niño, a esa edad, es un poco difícil de asimilar. Me acuerdo de lo que sentía por dentro: un vacío muy grande”, relató en Los Informantes.

La hija de Rosa Elvira Cely reveló cómo vivió el asesinato de su madre el 24 de mayo de 2012, en Bogotá, cuando tenía solo 12 años. Los Informantes

Según su familia, Rosa Elvira era una mujer alegre y determinada, amante de la salsa y profundamente dedicada a su hija Juliana, que en ese entonces tenía 12 años. “Sé que sí pasamos muchas necesidades, digamos económicas, pero lo básico, yo creo que, para hacerle la vida feliz a un niño, lo tuve. Tanto mi abuela como ella nunca mostraron como ese quiebre para hacerme entender a mí que estábamos mal, o sea, no sé cómo le hacían, pero para ellas siempre todo estaba bien, todo estaba feliz”, dijo.



Rosa Elvira Cely: el crimen que impulsó la ley de feminicidio

Los sueños de Rosa Elvira Cely fueron truncados el 24 de mayo de 2012. Fue violada, torturada y brutalmente asesinada en un parque de Bogotá. Su caso conmocionó al país y, tres años después, dio origen a la Ley que lleva su nombre. En 2015, el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo en Colombia. El hombre que la asesinó cumple una condena de 48 años de prisión.

Publicidad

Hoy, su caso sigue siendo un duro recuerdo que despertó dolor, indignación y una lucha que aún continúa. Ahora, su hija Juliana trabaja por proteger a los niños y niñas que atraviesan esta trágica situación y que, en medio de la incertidumbre y el sufrimiento, quedan desamparados y sin protección.



El bullying tras la tragedia

La familia de Juliana intentó protegerla para que no conociera los detalles más truculentos de la muerte de su madre. Sin embargo, fue imposible evitarlo: el caso fue tan mediático y estremecedor que terminó enterándose por sus compañeros de colegio.

“Yo empiezo por mis medios a buscar la verdad, pero hasta ese momento, me empiezan a decir cosas en el colegio y ahí empieza el bullying, como que yo no era de esa clase social, que mi mamá era tal persona y le había pasado eso por andar en la calle”, contó Juliana con dolor.

Publicidad

Y agregó que: “Fingía estar bien, pero claro, yo empecé a tener síntomas de que no todo estaba bien. Una profesora es la que decide acercarse a mi abuela y mi tía. Ella se dio cuenta de que yo no estaba comiendo ni yendo a la cafetería. Fueron cosas muy chiquitas que para ella prendió una alarma de decir: ‘esto no es normal’”.



Busca de apoyo psicológico y emocional

Para Juliana, fueron demasiadas emociones al mismo tiempo. No solo tuvo que enfrentar la verdad sobre el crimen de su madre, sino también la sensación de haber sido defraudada por su familia, que no le contó lo ocurrido desde el principio. “Hasta hace poco siento que el duelo lo viví, lo gestioné como debería ser”.

El duelo es un proceso necesario, y para un menor de edad que ha vivido un evento tan brutal, se requiere un profundo acompañamiento psicológico. Juliana no solo enfrentó la orfandad, también tuvo que cambiar de colegio, de casa, de rutina, porque con el asesinato de su mamá, una parte de ella se quebrantó.

“Hasta hace poco siento que el duelo lo viví, lo gestioné como debería ser”, dijo Juliana, hija de Rosa Elvira Cely, víctima de feminicidio. Los Informantes

Otro caso de feminicidio: el papá de su hermana mató a su mamá

Jennifer Alejandra Ramírez Navarrete vivía con su mamá, su hermano y su hermana menor. Según cuenta, su madre era el claro ejemplo de perseverancia. Pero un día, la pareja de su mamá le arrebató la vida, destrozando por completo a su familia.

“Fue muy difícil, pasamos de vivir juntos a separarnos. A mi hermana menor fue a quien más le afectó, porque su papá le quitó a su mamá. Ella quedó huérfana, porque su papá está en la cárcel y nosotras ya no tenemos a nuestra mamá”, reveló Jennifer.

Publicidad

Con solo 19 años, Jennifer tuvo que madurar a la fuerza cuando la expareja de su mamá y padre de su hermana menor asesinó a su madre un 23 de diciembre. Fue la Navidad más triste de su vida y el comienzo de una familia rota para siempre.

“A mí él nunca me cayó bien, porque siempre buscaba que mi mamá solo fuera de él y siempre buscaba alejarnos de ella. Pero luego mi mamá quedó embarazada y nació mi hermana Sofía. Nunca nos incluyó a mí y mi hermano en la familia”, aseguró.

Jennifer Alejandra Ramírez reveló detalles del feminicidio de su mamá a manos de su expareja, destrozando por completo a su familia. Los Informantes

Publicidad

Debido a esta situación, Jennifer notaba como el sujeto se volvía cada vez más intenso y controlador con su madre: la seguía en moto, le revisaba el celular y la esperaba afuera de su trabajo. Hasta que un día, Leidy Carolina Navarrete decidió terminar la relación. Se fue con sus tres hijos a vivir a otro lugar, pero eso no fue suficiente.

“Él siempre estaba persiguiéndonos... Yo siento que él la amenazaba con hacernos algo a nosotros y, antes la amenazaba con que iba a llevarse y secuestrar a Sofía. Mi mamá fue a la Comisaría a pedir una orden de alejamiento, pero le dijeron que tenía que recoger pruebas”, afirmó.

El día del crimen, Jennifer Alejandra y su hermano esperaban a su mamá y a su hermana en una finca en los Llanos para celebrar la Navidad. Pero esa reunión nunca ocurrió, pues Andrés asesinó a Leidy Carolina frente a su hija Sofía.

El agresor se entregó, confesó el feminicidio y hoy está en prisión, pero los hijos de Leidy quedaron rotos, huérfanos y marcados para siempre. “Si hubiera podido dar mi vida para que fuera yo en lugar de mi mamá, y así mis hermanos no se quedaran sin ella, lo haría”, expresó Jennifer con un profundo dolor.



Ley huérfanos por feminicidio

Jennifer y Juliana, unidas por el sufrimiento de haber perdido a sus madres, hoy, ya adultas y fortalecidas, apoyan la Ley de huérfanos por feminicidio, un proyecto construido de la mano de las víctimas que busca obligar al Estado a brindar apoyo integral a todos los menores de 25 años que quedan a la deriva tras estos crímenes.

Publicidad

“Esta ley, que ya avanza hacia la etapa de conciliación y sanción presidencial, lo que busca es que, primero que todo tengan acceso prioritario a apoyo psicológico, cuando es necesario, cuando quedan en casos de pobreza y extrema pobreza que puedan tener acceso a un apoyo económico para los gastos funerarios”, explicó Carolina Giraldo, autora de la ley.

La Ley huérfanos por feminicidio busca apoyar a los hijos víctimas de esta tragedia que quedan desamparados. Los Informantes

Agregó: “Que no queden desescolarizados, que se garantice el derecho a la educación y también un apoyo monetario para los familiares cuando quedan en casos de pobreza”. Y es que las cifras son desgarradoras, en 2024, se registraron más de 650 feminicidios en el país.

Publicidad

Como la mamá de Jennifer, muchas mujeres se atreven a poner una denuncia o van a una Comisaría de Familia y piden auxilio porque temen por sus vidas, pero el Estado muchas veces no es capaz de garantizarles la seguridad.



Alarmantes cifras

Detrás de estos crímenes atroces quedan niñas, niños y adolescentes huérfanos. Entre 2019 y 2024 se registraron en Colombia 3.718 feminicidios, que dejaron al menos 1.746 menores sin su madre, es decir, que una de cada tres mujeres asesinadas dejó a un hijo huérfano. La infancia quebrada es una tragedia.

Con el asesinato de una madre, la vida de estos niños se fractura por completo: su situación emocional, socioeconómica, física e incluso jurídica cambia de un momento a otro. Quedan a la deriva y con la infancia hecha trizas.

Las historias de Jennifer Alejandra y Juliana son verdaderamente admirables. Han recogido los pedazos, se han hecho cargo de sus vidas, han cuidado de sus hermanos y, al mismo tiempo, han honrado la memoria de sus madres con su ejemplo. Ahora, impulsadas por esa fuerza, trabajan para que otros niños no sufran lo que ellas vivieron ni queden desamparados.