El líder del 'Movimiento Machista' que asegura que el Estado"persigue a los hombres"

En una casona a orillas del río Cravo Sur, en Yopal, Casanare, se encuentra la sede del 'Movimiento Machista Nacional', liderada por Edilberto Barreto Vargas. Este ganadero que pasa los 70 años es conocido por la polémica que generan sus posturas. Los Informantes lo visitó en el 2016 y escuchó su posición mandada a recoger.

Beto Barreto Vargas se autoproclama defensor del machismo, argumentando que los hombres han sido marginados por décadas. "El Estado colombiano favorece a las mujeres, volviéndolas agresivas y altaneras", asegura. Según él, pretende reivindicar lo que considera el "ordenamiento natural" de la sociedad.

Para el líder del polémico movimiento, el machismo no está vinculado a la violencia hacia las mujeres. "Yo con una mirada reprendo a una de mis mujeres", afirma a pesar de las críticas que pueda recibir.

Con tres matrimonios a cuestas y siete hijos reconocidos por prueba de ADN, Barreto Vargas se enorgullece de su papel de "macho dominante". En su casona a orillas del río se reúne con sus seguidores para hablar de caballos, toros y mujeres, así en ese orden.

Edilberto le explicó a Los Informantes de dónde nació este polémico movimiento. "Me dio por escribir un libro que se llamaba ‘Al rescate del machismo’, es la única obra escrita por un casanareño con tres ediciones totalmente agotadas. Lo hice por mucho sentido del humor, las mujeres no entendieron, el humor no se da casi en las mujeres, el humor necesita inteligencia”, afirmó.

Asimismo, considera que la legislación colombiana no es equitativa, por lo cual nació la idea de escribir dicha obra. "Por la persecución del Estado al hombre. Hace más de 50 años no se legisla para el hombre. Se legisla para las mujeres, los homosexuales, los indígenas, los negros, pero a los hombres recortándole privilegios y derechos".

El presidente del 'Movimiento Machista Nacional' también reniega de las políticas públicas que benefician a las mujeres. “Aquí en Yopal hay 20 duros para la madre soltera, para la madre campesina, para la madre separada, hasta para la madre cabeza de hogar y ¿para los hombres que somos cabeza de varios hogares? no tenemos nada de parte del Estado. Al menos que se hagan cargo de los hijos que no alcanzamos a alimentar nosotros”, añadió.

Beto Barreto se ufana en decir que domar potros, caballos y yeguas es lo mismo que enamorar a una mujer. “Son ventajas de los caballos sobre las mujeres, que los caballos son más inteligentes, más nobles, más leales”, aseguró.

A Edilberto Barreto, líder del 'Movimiento Machista Nacional', no le importa lo que digan de él. Reniega de las mujeres que ejercen cargos públicos y dice que el machismo no es una cuestión cultural, es el ordenamiento natural.

