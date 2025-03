Exintegrantes del M-19 hablan en Los Informantes del gobierno de Gustavo Petro

Carlos Erazo, Carlos Alonso Lucio, José del Carmen Cuesta y Vera Grabe, cuatro exguerrilleros del M-19, hablan en Los Informantes de sus tiempos de lucha y los encuentros que tuvieron con su entonces compañero, y ahora presidente de la república, Gustavo Petro . Aunque en un punto de la historia caminaron bajo un mismo ideal, hoy en día algunos de ellos son críticos de las decisiones del mandatario.

Así recuerdan los exintegrantes del M-19 a Gustavo Petro

Carlos Erazo recuerda a Petro, en los años 80, en sus primeros días en el grupo guerrillero como "un muchacho flaquito, langaruto, con unas gafas inmensas, inteligente, formado, bien hablado, concreto y arrogante. Me dijo: 'llegará el día en que yo sea su jefe'". Pero en el M-19 parece que no creían que algún día lo lograría, "eso no estaba planeado, el primer liderazgo fue de (Carlos) Pizarro y después el de (Antonio) Navarro", recordó Vera Grabe.

Ahora que uno de los suyos llegó a la Presidencia, reconocen que la manera en la que buscaban transformar el país no iba a ser posible con las armas o sin tener en cuenta a quienes pensaban diferente. "No nos imaginábamos que gobernar fuera tan complicado", resaltó Cuesta y destacó que los "acuerdos estratégicos" de Petro con personas de otros sectores que están en el Gobierno, lo llevaron a la Casa de Nariño.

Pero esos acuerdos son los que critican otros como Carlos Alonso Lucio, quien también creyó con la idea idílica del M-19, pero que no ve en las acciones de su excompañero de lucha. "De ninguna manera Gustavo Petro representa la historia del M-19", sentenció. "A pesar de errores que el Gobierno ha cometido, hay esperanza", contradice Erazo.