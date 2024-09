La historia de Clara Rojas y su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio: "Era muy duro"

Emmanuel, hijo de la abogada Clara Rojas, nació en medio del conflicto, cuando su madre fue secuestrada por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2002, junto con la candidata presidencial Íngrid Betancourt. En ese momento, Rojas ocupaba el cargo de jefa de debate en la campaña. En 2017,Los Informantes conoció el testimonio de su hijo, cuando este tenía 13 años.

“Frecuentemente no me enfoco tanto en eso. Conozco un dicho que dice ‘mira hacia adelante, si miras hacia atrás tropezarás y caerás”, afirmó entonces el adolescente, quien sabe que su madre quedó embarazada en medio de un campo guerrillero.

Emmanuel Rojas nació el 16 de abril de 2004 en las húmedas selvas del Guaviare. Su madre, Clara Rojas, no contaba con médicos ni con ninguna condición adecuada para dar a luz, pero en medio de la dificultad, ella encontró una razón para vivir.

Aunque Emmanuel no recuerda nada, porque era tan solo un bebé, tiene claro que nació en un campamento liderado por el guerrillero Mono Jojoy y bajo las órdenes de alias Martín Sombra.

“Martín Sombra me dice ‘Clara, si usted no come, se muere’. Entonces, él lo que hizo fue traerme al niño y dice: ‘es que usted tiene que vivir por su hijo, porque si usted se muere, el niño también”. Eso me movió”, afirmó Clara Rojas.

Compartió cautiverio con 28 militares y soldados y 10 civiles. En absoluto, no fue fácil quedar embarazada en esas condiciones. Bordeaba los 40 años, era primeriza y tenía que dar a luz en la selva. “No es como lo que uno se imagina, que iba a llegar a una clínica, aquí no. Sumémosle el tema de estar en la selva, estar incomunicados, entre el fuego cruzado, era muy duro. Yo en esos momentos me despedí más de una vez”, reveló.

A pesar de lo precario del parto, el bebé nació sano. Clara Rojas encontró en la Biblia la inspiración para bautizar a su único hijo Emmanuel, que significa Dios con nosotros.

Sin embargo, cuando el bebé tenía ocho meses, una pareja de guerrilleros le quitó a su hijo y se lo entregaron a José Crisanto Gómez, un agricultor que se ocupó de Emmanuel. El cuadro médico del niño era tan preocupante que pasó a protección del ICBF.

Sin saber de él, la guerrilla y las autoridades comenzaron una intensa búsqueda del menor. Una llamada alertó que había un hombre que quería sacar a un niño de un orfanato, pero tras unas pruebas de ADN descubrieron que el pequeño era el hijo de Clara Rojas. A los pocos días, ella fue liberada y el pequeño Emmanuel pudo volver a sus brazos.

¿Quién es el papá de Emmanuel?

Sobre la paternidad de Emmanuel, se sabe que fue concebido de una relación entre su madre y uno de sus captores. “Hay una hipótesis posible de que haya muerto, pero igual no tengo manera de comprobarlo, ni tampoco la versión del fusilamiento nunca me ha hecho mucho sentido”.

Hoy en día, Emmanuel ya tiene 20 años y estudia derecho. Su historia, esa que no recuerda, ya forma parte del pasado. Por otro lado, Clara Rojas se dedica a sacar adelante a su hijo, su adoración. También ha escrito dos libros relacionados con su experiencia, uno de ellos titulado ‘Cautiva’ y el más reciente, ‘De la selva al Congreso’.

