Un repaso por la memoria histórica de Noticias Caracol: el capítulo de la guerra

La televisión colombiana cumple 70 años y Caracol Televisión se suma a la conmemoración compartiendo todos los tesoros escondidos del enorme archivo audiovisual con el que cuenta esta casa periodística.

Si bien Caracol Televisión no nació con la televisión, esta cadena acompaña a los colombianos desde 1969 con todo tipo de contenidos. Se trata de un viaje por la historia de este canal y los avances tecnológicos asociados a la producción de imágenes.

En 1984, las videograbadoras ya hacían parte de los equipos de reportería de Noticias Caracol, mismos que llegaban hasta los lugares más inhóspitos de Colombia para cubrir el conflicto armado que durante décadas ha azotado al país.

Las imágenes eran tomadas a color, pero viajaban en moto, así lo recuerda el director de fotografía y camarógrafo Juan Carlos Peña: “Los motociclistas que teníamos para entregar los casetes volaban al noticiero para entregar el material. También para cambiar batería, micrófonos y todo. Los carros en ese entonces nos subíamos por los andenes, por donde nos pudiéramos meter para poder llegar con la noticia, pues no había forma de transmitir”.

Por esa época, el país empezaba a vivir una nueva era de la violencia política. La expansión de las guerrillas insurgentes y los periodistas estaban allí para registrarlo.

Juan Carlos Mateus, reportero de Noticias Caracol, recuerda aquellos días en los que los periodistas, camarógrafos y asistentes trabajaban bajo el fuego: “Era muy difícil y es que nos tocó un momento del país muy duro en la guerra, duro en el miedo, duro en el dolor. Cuando se tomaban los pueblos, teníamos una conciencia clara de lo que ocurría en el país. Al tener esa conciencia, tratábamos de ser respetuosos con las familias”.

Toma y contratoma del Palacio de Justicia

La guerra se cubría en las zonas rurales del país, pero, el 6 de noviembre de 1985, el conflicto armado llegaría al corazón de Bogotá: a las once de la mañana un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia.

La toma y la violenta retoma del Ejército sería la batalla más recordada y registrada por los reporteros de la época.

Los noticieros informaron casi en directo mediante boletines informativos. Las tecnologías para las transmisiones en vivo apenas despertaban y todo funcionaba con un sistema de mensajería que recogía el material en la fuente y lo llevaba hasta la sede del informativo.

“Teníamos que cargar 3 o 5 casetes bien grandes. También una grabadora que se conectaba con un cable a la cámara. Se necesitaba un asistente que cargara ese aparato, había que llevar baterías de grabadora, de cámara, de luces. Nosotros andábamos con trasteo encima para poder hacer esto”, agrega Peña.

Correr, grabar y proteger la vida, cuenta Carlos Barragán, otro experimentado periodista de Noticias Caracol: “Yo creo que ese es un principio desde que nos enseñan que llegamos al medio. En el caso de Caracol Televisión, antes de irme a cualquier cubrimiento, me decían que de mí depende mi camarógrafo y mi asistente”.

Homicidio de Luis Carlos Galán

De nuevo, los reporteros vieron cómo ejércitos de sicarios cobraron la vida de ministros, oficiales de la Policía, altos funcionarios del Gobierno y hasta un candidato presidencial: Luis Carlos Galán.

Homicidio de Carlos Pizarro

La desmovilización del M-19 y la posterior convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente daban nuevos ánimos en la búsqueda de la paz.

El 26 de abril de 1999 y en medio de un fuerte operativo de seguridad llegó a las instalaciones de Noticias Caracol Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19. El entonces candidato presidencial tenía una cita con Yamid Amat, director del informativo en aquel entonces.

Allí hablaron de la vida y de la muerte. Pizarro entregó sus últimas declaraciones: “Yo no temo (por mi vida). Yo creo que teme el país un poco porque se le puede romper algo que ha cuidado durante todo un año y que no quiere perder”.

A la salida, Pizarro se dirigió al aeropuerto y cuando ya había abordado el avión fue asesinado.

La nueva Constitución no detuvo la violencia y las calles se volvieron escenario de guerras de narcos evitando la extradición y guerrillas mostrando los dientes.

Bombas y artefactos explosivos sorprendieron a los ciudadanos y periodistas en las ciudades. En esa vorágine, Carlos Molina, jefe de corresponsales, por poco pierde la vida.

“Uno sale de la casa y no sabe si va a regresar a pesar de que en el periodismo no hay una norma específica de que es una profesión de alto riesgo, en ese momento la importancia era informarle al país lo que estaba pasando con un hecho de terrorismo cerca de la Universidad Nacional. No medimos las consecuencias y algunos fallecieron, otros resultaron heridos, fue un caos”, afirma Molina.

Secuestro de avión

Entró el nuevo siglo y el conflicto armado no dio tregua. Guerrilleros de las extintas FARC secuestraron el avión en el que viajaba un senador liberal y forzaron el aterrizaje de la aeronave en una carretera del Huila.

Para entonces las antenas satelitales ya hacían parte de las herramientas de Noticias Caracol y permitían salir en vivo desde cualquier rincón de Colombia.

Alba Judith Santoyo, quien cubría en aquel entonces la fuente de orden público, transmitió en directo esa noticia: “Imagínese un avión, era una cosa que nadie se había imaginado. Aterrizó en una carretera interdepartamental, convertida en aeropuerto. La gente de la zona alrededor, lo cerca que podían estar y los temores que había de explosivos o francotiradores”.

Las antenas satelitales cambiaron la forma de hacer periodismo en televisión. Robert Ramírez ha sido desde su llegada el productor que más eventos ha coordinado en transmisiones vía satélite en Noticias Caracol: “Llegábamos a tal población donde hacía mucho tiempo no hay una carretera... Mostrábamos a la gente, la gente hablaba y le parecía imposible que estuviera hablando y saliendo en televisión al mismo tiempo. Fue otra dinámica total”.

La inmediatez de la noticia fue llevada desde la radio a la televisión gracias a Yamid Amat.

Secuestro de Íngrid Betancourt

Los secuestros se recrudecieron, entre ellos el de la candidata presidencial Íngrid Betancourt y su compañera de fórmula, Clara Rojas.

“Nosotros en ese andar aquí en Caracol íbamos con Horacio Serpa en campaña, intentó entrar a la Zona de Distensión y no señor, allá nos recibió la guerrilla y no permitió que entráramos, salieron y nos apuntaron a todos, no podíamos pasar”, asegura Mateus.

Atentado a El Nogal

Otro momento que marcó un hito en las transmisiones fue la detonación de un poderoso carro bomba al interior del club El Nogal, al norte de Bogotá. Juan Roberto Vargas, hoy director de esta casa, por esos días era jefe de emisión y presentador de set.

“Hacer una transmisión como la hicimos, en caliente, sobre la marcha, en vivo, durante mucho tiempo, pues fue una carrera frenética por tratar de informar, de hacerlo con calma, con rigor, pero también con sentido de oportunidad. Todo eso junto constituyó para nosotros un reto monumental. Nunca se me va a olvidar que la frase más recurrente que repetí esa noche fue ‘no podemos decir qué pasó, lo único que sabemos es que hubo una explosión’. Se hablaba de la piscina, de la caldera, de algo en la cocina. Solo hacía un tiempo después es que el alcalde de Bogotá de la época dice que fue un carro bomba, ahí fue que la historia cambió”, señala Juan Roberto Vargas.

Cada día, la transmisión de datos e imágenes hace más rápida la información, con herramientas más sencillas, pero tecnológicamente más completas. En últimas, el compromiso es el mismo desde la época en que Héctor Mora hacía reportería con una cámara de cine hasta hoy: seguir registrando los hechos noticiosos y guardar sus imágenes como un legado de la nación.

