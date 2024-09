El día que un hombre en silla de ruedas secuestró un avión para reclamar una indemnización

Hace 19 años, un hombre en silla de ruedas paralizó a toda Colombia. Porfirio Ramírez secuestró un avión movido por el dolor, el desplazamiento y la desesperación. Quiso hacer justicia por sus propias manos, pero sólo logró tomarse las noticias del mundo entero y aterrizar en una cárcel. En 2020, Los Informantes conoció al aeropirata que terminó estrellado contra su propia realidad.

En Florencia, Caquetá, Porfirio Ramírez Aldana recordó aquel día de 2005.

"Yo tenía pensado hablar con los pasajeros, decirles 'señores pasajeros esto es un reclamo en contra el Estado, ustedes no tienen nada que ver, no teman porque yo no les voy a hacer daño”, afirmó.

Por ese hecho, Ramírez tuvo que pagar ocho años de cárcel. Tras su salida de prisión, siguió preso en su propio cuerpo y valiéndose de la buena voluntad de su nuera, el cariño de su hijo y los cuidados de su nieto.

Aunque se estrenó una película con su historia y nombre, ya son muy pocos los que se acuerdan de él y de ese 12 de septiembre cuando burló en su silla de ruedas los controles de seguridad del aeropuerto de Florencia, Caquetá, secuestró un avión y puso a temblar a toda Colombia con las dos granadas que llevaba dentro de su pañal.

"Yo sabía que no podía correr, que me iban a agarrar, pero yo dije ‘yo tengo aquí las pruebas, me tienen que poner cuidado porque es el servicio de la inteligencia de la SIJÍN, fueron los que me pegaron el tiro’”, afirmó el aeropirata.

Porfirio Ramírez lo que buscaba era hablar con el presidente Álvaro Uribe para contarle su historia y que por fin se hiciera la justicia que le habían negado durante 14 años. Él quería que le devolvieran algo de lo que perdió cuando unos policías entraron a su casa buscando un cargamento de coca que nunca apareció y lo condenaron a una silla de ruedas.

“Yo abrí la puerta y me pusieron así la pistola en la cabeza... me pegaron el tiro y yo quedé de una vez tendido para siempre”, señaló.

Los hechos fueron muy confusos, pero lo cierto es que es que esa bala en la columna vertebral lo fue llenando de resentimiento contra un sistema judicial paralizado ante su dolor y lo condenó a ser la mitad de lo que fue.

“Llevo 29 años y nunca he recibido por parte del Estado una silla de ruedas ni siquiera para comprar un pañal, hasta que se llena la copa. Dije ‘si ya no valgo nada, voy a ver si me ponen cuidado’. Yo opté por llevar las granadas, pero no para hacerle daño a nadie”, afirmó.

Logró burlar todos los controles de seguridad del aeropuerto Gustavo Artunduaga, en Florencia, y escondió dos granadas entre un pañal desechable para secuestrar el avión.

Aunque sabía que iba a ser atrapado, solo quería hacerse escuchar. Iba con su hijo, a quien le dijo que lo acompañara a realizarse unos exámenes médicos a Bogotá.

La noticia paralizó al país, eran 25 pasajeros en el avión secuestrado. Con tal de desactivar al hombre, los negociadores le prometieron reabrir su proceso, darle atención médica y hasta le mostraron una consignación por $100 millones de pesos, según cuenta.

“Me engañaron, me dijeron que el presidente me estaba esperando. Entregué las granadas y de una vez fue la Policía. Lo más duro es que le prometan a uno que iban a reabrir el proceso y que no cumplan”, señaló.

Porfirio Ramírez murió por causas naturales en enero de 2022 sin recibir la indemnización que solicitaba y por la cual secuestró un avión en el 2005.

