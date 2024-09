La mujer que pasó de su dolorosa historia a unir familias separadas por la adopción

Plan Ángel es una fundación en donde se cruzan exámenes de ADN para que padres biológicos puedan buscar a sus hijos adoptados. Marcia Engel es la fundadora y directora de una idea que le dio sentido a su vida. Sus padres adoptivos no la amaron y su hermano adoptivo abuso de ella desde los 3 a los 12 años. Los Informantes conoció el testimonio de esta mujer resiliente.

Marcia Engel es una joven criada en Holanda que en su adolescencia se dio cuenta que era adoptada, pero mucho tiempo después supo que había nacido en Colombia. Vivió en varios orfanatos y hogares de paso. “Mi familia sabía, pero yo no. Es muy complicado cuando tú eres una niña y no sabes por qué eres diferente, no solo diferente por el color de piel, sino diferente por todo”, afirmó.

Fue adoptada en 1981 por una familia que buscaba darle amor a esta pequeña, pero todo cambió cuando creció y no entendía el porqué de los maltratos, el enojo y la rabia. “Fui abusada sexualmente cuando tenía 3 años, tenía muchos problemas en mi vida. Cuando tenía 12 años mi madre adoptiva me dijo ‘necesitas salir de la casa’”, mencionó.

Aún recuerda con dolor ese momento y la impotencia que sentía de no poder hacer algo para cambiar su vida. Fue víctima de abuso de por parte de su hermano y, muchos años después, el novio de su madre hizo lo mismo. Luego, su mamá adoptiva la entregó al servicio social holandés, fue enviada a otros países y estuvo en diferentes hogares de paso.

“A los 21 años, le pregunté a mi mamá adoptiva si me quería de vuelta y me dijo que no. Estuve muchos años en terapia por eso”, dijo. Cuando empezó a buscar sus orígenes se dio cuenta que su familia siempre ocultó la información. Hasta que el servicio holandés le entregó los documentos de adopción y, tras seguirle el rastro a los datos, viajó a Bogotá.

Marcia Engel duró 8 años buscando a su madre biológica en Colombia, hasta que finalmente dio con ella. Ninguna de las dos podría creer tal reencuentro. El 17 de diciembre de 2006, Engel cruzó medio mundo para ver a su mamá.

“Fue muy bonito, yo lloré de la alegría, mi mamá también. Fue muy bonito”, afirmó Marta Liliana Ramírez, madre biológica de Engel.

Marcia Engel estudió administración financiera, vive en Holanda, está casada y tiene 3 hijos, pero su labor no terminó cuando encontró a su madre, sino que ahí creó la fundación Plan Ángel, para que otros jóvenes encuentren a sus padres. Ya son 150 hijos que se han reunido con sus madres biológicas.

Caso de madre e hija adoptiva y su emotivo reencuentro en 2024

A través de este programa emitido por Los Informantes, la historia de Marcia Engel llegó hasta una madre que buscaba incansablemente a su hija, quien fue dada en adopción cuando ella tenía 15 años, en 1983.

Isabella Pérez guardó un doloroso secreto, pues a los 14 años su madre la envió a una fundación para ocultar su embarazo y, debido a las dificultades económicas que enfrentaba su familia, tuvo que dar a su hija en adopción.

Años más tarde, en medio de su desesperación por encontrarla, esta madre contactó a Marcia Engel, quien fue un ángel en su camino. A través de la fundación se realizó la toma de una muestra de ADN que fue subida a una plataforma mundial llamada Family Tree, con la esperanza de que, en algún lugar del mundo, su hija Christelle Claudia Lebrault hiciera exactamente lo mismo. Y así fue.

Lo que vino después fue un anhelado reencuentro con miles de emociones, pero que al final fue sellado con un gran abrazo lleno de amor y esperanza.

