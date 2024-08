Doloroso caso de madre que tuvo que dar en adopción a su hija: "Nunca he sentido rencor"

Durante más de 40 años, el mayor anhelo de la colombiana Isabella Pérez Nieto fue reencontrase con su hija, a quien tuvo que entregar en adopción. La mujer dio a luz cuando tenía solo 15 años y perdió el contacto con la bebé. Séptimo Día conoció la dolorosa historia de esta madre.

Isabella, quien hoy tiene 56 años, guardó por más de tres décadas este secreto. La mujer quedó en embarazo cuando tenía 14 años y su madre, al darse cuenta, trató de ocultarlo enviándola a una fundación para que pasara allí los meses de gestación y así evitar que la gente cercana se enterara.

Pero eso no fue todo, tras dar a luz, Isabella tuvo que dar en adopción a la bebé, a quien llamó Claudia.

“Ella me dice ‘démosle la oportunidad de que tenga una mejor vida, esté tranquila económicamente', ahí me toca un poquito porque me dice ‘yo quisiera, pero yo no puedo’. Me acuerdo que ese día yo lloré tanto, le decía ‘yo no me quiero ir sin la niña’”, recordó Isabella en Séptimo Día.

Sin saberlo, la menor fue adoptada por una familia francesa y creció en un ambiente muy amoroso cerca de París. Sus nuevos padres decidieron conservar el nombre que le había puesto Isabella y fue llamada Christelle Claudia Lebrault.

Una búsqueda incansable

Tras la adopción, Isabella regresó a su hogar y al colegio e intentó seguir con su vida sin contarle a nadie lo sucedido. Al graduarse de bachillerato, entró a la universidad para estudiar periodismo. Años más tarde se casó y tuvo dos hijas.

Por su parte, Christelle Lebrault hoy en día es profesora de niños y tiene una familia conformada por su esposo y tres hijos. Desde muy pequeña edad supo la verdad de su origen, lo que hizo que deseara encontrar a su madre en Colombia y así darles respuesta a varias preguntas.

En octubre de 2012, a sus 66 años, doña María Victoria Nieto, madre de Isabella, estaba muy enferma y escribió una carta para cada uno de sus hijos. “Me dijo que quería que yo la perdonara”, recordó.

Según Isabella, esa fue la primera vez que su madre volvió a hablar de Claudia, su hija que había sido dada en adopción en 1983.

“Cuando yo leí la carta que ella me pedía perdón por lo de la niña: ‘yo quiero que no sientas rencor por mí, espero que no haya sido una mala decisión’. Solo le dije ‘mami, yo no tengo nada contra ti, nunca he sentido rencor, nunca te he culpado de nada”, afirmó.

Tras el fallecimiento de su madre y su padre, Isabella tomó la decisión de buscar a Claudia. Sin saberlo, en Francia, su hija también decidió que era el momento de encontrar a su madre. Ahora, ambas sueñan con ese anhelado abrazo 41 años después.

