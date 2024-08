Fue adoptada en Colombia hace 41 años y llevada a Francia: soñaba con conocer sus raíces

Hace 41 años, la colombiana Isabella Pérez guardó un secreto que la marcó de por vida. A sus 14 años, su madre la envió a una fundación para ocultar su embarazo. Ella dio a luz cuando tenía 15 años y la bebé fue entregada en adopción a una familia en Francia, en 1983. Séptimo Día conoció la historia de madre e hija que se buscaron incansablemente.

“Ella me dice ‘démosle la oportunidad de que tenga una mejor vida, esté tranquila económicamente. Ahí me toca un poquito porque me dice ‘yo quisiera, pero yo no puedo’”, recordó Isabella sobre la conversación con su madre. ¿Qué pasó con la bebé?

La niña fue adoptada por una pareja francesa y creció en un entorno amoroso cerca de París. Ellos le pusieron Christelle Claudia Lebrault, dejaron ese segundo nombre que había escogido Isabella cuando registró su nacimiento.

Soñaba con conocer sus orígenes

Desde muy pequeña, nunca le ocultaron su nacionalidad, por tanto, ella sabía que nació en Bogotá, pero en ese momento no sentía ningún llamado por saber más sobre su progenitora y su familia en Colombia.

Creció e ingresó a la universidad a estudiar Recursos Humanos, posteriormente hizo una especialización en la misma área y conoció a su actual esposo. Luego de unos años, Christelle tuvo su segundo hijo. Ese nacimiento fue clave para que ella volviera a preguntarse sobre su madre biológica.

“Por supuesto, el hecho de ser madre fue un detonante de este deseo...Empecé haciendo una investigación en internet, basada en su nombre y su nacionalidad”, reveló Christelle.

Por su parte, Isabella conoció a su esposo, se casó hace 34 años y tuvo dos hijos, sin embargo, nunca dejó de pensar en esa pequeña que dio en adopción por las dificultades económicas que pasaba su familia. Lo que ella no sabía era que, a la vez, Christelle también estaba buscándola.

De un lado, había una madre que tenía la esperanza y la ilusión de conocer a su hija, mientras que de otro Christelle se preguntaba cada vez más por sus orígenes. No cabe duda de que las dos estaban esperando el milagro de reencontrarse y finalmente unir sus vidas.

