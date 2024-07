Telas, mentiras y un país cautivado: ¿qué pasó con la mujer que fingió múltiple embarazo?

Han pasado 27 años desde el supuesto embarazo múltiple de Liliana Cáceres, la barranquillera que le hizo creer a su novio, familia y a todo el país que iba a ser mamá de siete hijos. Un hecho que nadie dudaría por el enorme tamaño de su barriga, una que fue alimentando poco a poco con trapos y telas. Los Informantesconoció su historia y cómo la descubrieron por sus mentiras.

“Yo no sé ni cómo la barriga me quedaba perfecta”, indicó Cáceres, quien recordó uno de los momentos más impactantes de su vida, tanto que hasta Gabriel García Márquez quiso conocerla. Con tan solo 16 años, la barranquillera se convirtió en una leyenda por presumir de un embarazo inédito y que se decía que tendría hasta nueve bebés y todo eso para que su novio no terminara la relación.

Toda la mentira que se inventó fue porque se enteró que su novio, Alejandro, le había sido infiel con otra mujer, que además era su mejor amiga. “Yo lo quería retener porque los presente y después nos dimos cuenta de que ellos andaban. Me jugó sucio como dice la palabra. Después dijeron que ella estaba embarazada, yo no sé si era mentira o verdad, pero yo dije no se la voy a dejar fácil, entonces me inventé que también estaba embarazada”, afirmó Cáceres entre risas.

Ella se metió tanto en el cuento que se aprendió los síntomas más recurrentes de las mujeres embarazadas. “Me metí en los mismos traumas”, agregó. Y es que convenció a toda una población que creía que iba a tener muchos bebés y su barriga crecía constantemente mientras simulaba las náuseas y los antojos.

Sin embargo, algo la preocupaba más que la barriga de trapo y era que Alejandro, el novio que amaba, se fuera de su vida. “Yo decía será que digo, será que digo la verdad”. Ella no sabía qué hacer con esa mentira que la tenía en un mar de angustia. Fue tal impactó que los medios de comunicación locales como nacionales compartieron la historia de esta mujer, un hecho totalmente cautivador.

Liliana Cáceres no quería atención de los periódicos, ni entrevistas de periodistas, ella solo quería que Alejandro la volteara a ver y se enamorara de ella de nuevo. “Inclusive yo me quise matar porque imagínese, yo veía a mi abuela, a mi papá, a mis familiares preocupados. Ellos al enterarse que eran trapos, que lo que yo tenía era una mentira y los periodistas encima de mí, yo quería como enterrarme en una parte y no salirme de la vergüenza y la pena de que iba a perder a Alejandro, mis amigos, mi familia”, mencionó.

Así terminó la mentira de Liliana Cáceres sobre su falso embarazo

La cogieron a la fuerza, le realizaron un examen de sangre y pidieron una cita con una psicóloga, eso fue suficiente para que las mentiras y los trapos salieran al sol. No sé sabía qué había cautivado más, si la mentira del falso embarazo o la verdad de cuando todo se descubrió. El caso fue tan mediático que hasta el mismo Gabriel García Márquez, con toda esa imaginación desbocada, no habría podido inventarse tal caso.

Tras el escándalo que se generó al descubrir la verdad sobre la barriga de trapo, Liliana Cáceres huyó de su natal Barranquilla a la ciudad de Cartagena para empezar una nueva vida. Allí se casó, tuvo cuatro hijos y publicó un libro sobre su historia. Reconoció su error, pero hoy sueña con tener una fundación para ayudar a niñas embarazada de verdad.

