La historia del hacker colombiano que desafió la seguridad del Pentágono: “Era un reto”

A comienzos del 2000, el bogotano Mario Simbaqueba Bonilla, quien residía en Estados Unidos, creó un sistema para capturar la información de computadores de centros financieros. Tal poder que sentía por ingresar a datos secretos lo llevó a sentirse atraído por la posibilidad de atacar al Pentágono. Es el primer y único hacker colombiano que ha ingresado al sistema de la sede del Departamento de Defensa de EE. UU.

“Penetrar los sistemas del Pentágono como tal no puedo decir que sea un orgullo, ni es algo de lo que me sienta orgulloso, pero en su momento sí hubo una explosión de adrenalina tremenda”, aseguró Simbaqueba a Los Informantes.

Para él, romper las barreras virtuales era solo un desafío, no había ninguna malicia, ni ninguna meta de conseguir algo entre los servidores del Departamento de Defensa, simplemente "era un reto de quebrantar los sistemas de seguridad”.

Desde hace muchos años, cuando estudio su carrera en la Pontificia Universidad Javeriana y luego al realizar un posgrado en una universidad estadounidense, tuvo mucho interés por violar los sistemas de seguridad. Con su entrenamiento en ingeniería en Colombia y sistemas en EE. UU. aprendió las técnicas para penetrar agencias crediticias y burlar sistemas financieros, pero romper estas barreras de seguridad era más una afición que un oficio, era una búsqueda de emociones y no de dinero.

Sin embargo, esa obsesión secreta le causó mucho sufrimiento en su vida personal. Su matrimonio se acabó, liquidó su empresa y su vida se desordenó. Pero de ahí vio un negocio que podía ser rentable. Comenzó una travesía global, plantó el programa en hoteles de lujo y con complejas maniobras financieras sacaba tarjetas de crédito y abría cuentas a nombres de terceros con las identidades que controlaba. Según el Departamento de Justicia, Mario logró robar en dos años más de 600 entidades y al menos 1,4 millones de dólares.

¿Cómo logró entrar al Pentágono?

A finales del 2007, unos soldados entraros al sistema de nóminas del Pentágono desde uno de los computadores infectados por Mario, en Nueva Jersey, enviándole a Bogotá los datos con la ubicación del servidor del Departamento de Defensa.

“Fueron tres semanas de búsqueda de algoritmos con unos programas para lograr hacer un ataque para que el servidor me deje entrar, donde pudiera encontrar un acceso a Wifi y que no me revelará mi ubicación física”, indicó Mario Simbaqueba.

Estuvo 48 horas adentro del servidor antes de ser detectado y bloqueado. Aunque pensó que como no movió dinero y no había hecho nada entonces la intrusión quedaba impune, se equivocó.

Así descubrieron a Simbaqueba dentro de los servidores del Pentágono

“Lo que realmente hace el FBI y el servicio secreto empiecen a tomar ese interés tan absurdo en mí es la penetración del sistema del Pentágono”, mencionó.

En Estados Unidos ya lo tenían rastreado y, por medio de una operación en conjunto, cayó en la trampa de una mujer. A ella la interceptaron y luego le pidieron que lo hiciera viajar de Bogotá a una ciudad estadounidense. Cuando aterrizó el avión, lo capturaron. “Ahí empieza la pesadilla”, afirmó.

Finalmente, la doble vida de Mario salió a la luz mientras estaba detenido en Miami. Su caso fue registrado por varios medios de comunicación. Se le imputaron 16 cargos de robos de identidad agravada y su condena fue de 9 años en prisión.

Luego, regresó a Bogotá para ejercer la abogacía: “Estoy ayudando a extraditables, a la gente que está en las cárceles colombianas con miras a un proceso de extradición a los Estados Unidos”.

