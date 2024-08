Dicen que la vida es como el boxeo, no importa cuántos golpes reciba uno, lo importante es no tirar la toalla, esa frase parece hecha a la medida de Yeni Arias, una mujer muy fuerte física y mentalmente que ha peleado para convertirse en una de las mejores boxeadoras no solo de Colombia sino del mundo.

>>> Las batallas de Yeni Arias, desde la adicción al ring: “El boxeo me salvó la vida”

Su vida ha sido una historia de superación marcada por dificultades personales y familiares. Desde su infancia, Yeni Arias enfrentó innumerables desafíos. A muy corta edad cayó en el consumo de drogas.

“Y me enganché con la marihuana, a lo último ya no hace mucho efecto, entonces uno empieza a probar otras cosas, el polvito blanco, a inyectarse”, recordó Arias en Los Informantes sobre su caída en el mundo de las adicciones.

De las calles al cuadrilátero

Yeni Arias se volvió una joven conflictiva, peleaba en la calle, pasaba poco por su casa y cuando iba siempre había un problema. Hoy, reconoce que su mayor enemigo en esa época era ella misma, hasta que cambió los golpes de la vida por los del boxeo, como suele decir.

Su vida tomó un giro inesperado cuando su hermana le sugirió probar el boxeo como una forma de canalizar su ira y la invitó a asistir a un gimnasio para ver si cambiaba. “Yo era malísima para el boxeo, pero siempre con ganas y con buena actitud”, confesó Arias.

Yeni es una convencida de que para saber ganar primero hay que saber perder y ella aprendió esa lección como casi todo lo que ha aprendido en la vida: a los golpes.

Era derribada cada combate, pero muy fiel a su estilo, se levantó no una ni dos sino cientos de veces, siguió entrenando y cada día mejoraba un poco hasta que cosechó una exitosa carrera deportiva.

Yeni Arias ganó medallas en los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en el Mundial de Boxeo. Su última pelea fue en los Juegos Olímpicos de París 2024 donde llegó a los cuartos de final y anunció su retiro, dejando un legado innegable en el deporte.

Más allá de los títulos y medallas, Yeni Arias representa una historia de fortaleza y superación porque cuando la vida la puso contra las cuerdas ella triunfó.

Reviva la historia completa de Los Informantes aquí: