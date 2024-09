Colombiana en frontera Israel-Líbano: "Dormir aquí es muy difícil"

Las tensiones entre Israel y el Líbano continúan escalando y las autoridades han reportaron ya más de 550 muertos en los bombardeos. En la zona del conflicto hay ciudadanos colombianos.

María Angélica Manrique es una colombiana que vive en Gesher Haziv, Israel, a tan solo cinco kilómetros de la frontera con el Líbano.

La mujer habló en Noticias Caracol en vivo sobre la situación que vive ella y los connacionales que habitan en esta zona del mundo: “Estamos muy cerca del conflicto”.

"Llevamos 12 meses viviendo esto": colombiana en Israel

Según la colombiana, la zona en donde vive “primero se escucha la caída del misil y después la alarma. Dormir aquí es muy difícil. Llevamos 12 meses viviendo esto. Al norte está recibiendo ataques del Hezbolá y es a diario. Desde el sábado en la noche, el conflicto ha escalado a un nivel impresionante”.

La mujer agregó que “no podemos salir de la casa, no hay colegios, los niños están por Zoom, no podemos ir a trabajar ni salir a comprar algo, es peligroso. Estamos muy nerviosos y no es fácil vivir así”.

María manifestó que “no nos vamos a mover de aquí, esta es nuestra casa, mis hijas nacieron aquí. En este momento, como la escalada está mayor, hemos decidido quedarnos y no salir. De igual manera, las aerolíneas están cancelando los vuelos”.

Ante la posición que viven los ciudadanos en Israel, la colombiana sostuvo que “estamos muy preocupados porque esta guerra nadie la quiere. Nosotros podemos vivir en paz con el Líbano, con Gaza, con Siria, con Irán, pero esto ya se ha salido de las manos y es muy difícil vivir así sin poder defenderse”.

María agregó que lo que está pasando en el conflicto “es porque Israel descubrió un ataque grandísimo que Hezbolá tenía planeado para destruir todo el norte. Entonces, desde ahí todo empezó a empeorar”.

Por último, la colombiana puntualizó que estará en Israel para siempre: “Este es nuestro país, aquí nacieron mis hijas, mi esposo es de acá, están mis suegros aquí. Aquí estamos felices viviendo árabes, cristianos, musulmanes y judíos. Entonces no hay que salir de aquí. Hay es que defender a nuestras familias”.

