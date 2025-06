Puente se derrumbó y conductor quedó al borde del vacío: video del camión colgando

Un estremecedor incidente ocurrido en el suroeste de China ha captado la atención luego de que un camionero quedara atrapado en su cabina, suspendido sobre un abismo, tras el colapso parcial de un puente. El hecho quedó registrado en video y ocurrió en la provincia de Guizhou, una región montañosa que ha sido azotada por lluvias torrenciales durante los últimos días.

Las precipitaciones provocaron deslizamientos de tierra, inundaciones y el debilitamiento de estructuras viales. Según medios estatales chinos, se trata de las lluvias más intensas registradas en la zona en más de tres décadas. La acumulación de agua y el reblandecimiento del terreno provocaron el colapso parcial del puente Houzihe, una estructura clave en la autopista G76 Xiarong, que conecta importantes centros logísticos del suroeste del país.

"Me asusté y me quedé helado": camionero que quedó al borde del puente

El conductor del camión, identificado como You Guochun, se encontraba cruzando el puente en la madrugada del 25 de junio cuando notó una vibración inusual en la estructura. Según su testimonio a medios locales, intentó frenar, pero la inercia del vehículo lo llevó unos metros más adelante, justo cuando el pavimento comenzó a ceder.

"Frené, pero hubo un poco de inercia y el camión siguió un poco. El puente colapsó delante de mí, me asusté y me quedé helado", contó el conductor. La parte trasera del camión quedó sostenida por el tramo aún intacto del puente, mientras que la cabina, con el conductor dentro, quedó colgando en el vacío, suspendida a varios metros de altura sobre un barranco.

La operación de rescate fue liderada por el cuerpo de bomberos de Guizhou, con apoyo de la policía local y personal de infraestructura vial. La prioridad era evitar que el camión se precipitara al vacío, lo que habría tenido consecuencias fatales. Los rescatistas utilizaron arneses, escaleras de cuerda y herramientas de corte para liberar al conductor sin comprometer la estabilidad del vehículo.

Una vez fuera de peligro, You Guochun fue trasladado a un centro médico para una evaluación general. Milagrosamente, no sufrió lesiones graves, aunque fue tratado por síntomas de shock.

El puente Houzihe, donde ocurrió el incidente, fue cerrado de inmediato al tránsito. Las autoridades iniciaron una inspección estructural completa de la autopista G76, ante el temor de que otras secciones pudieran estar comprometidas por las lluvias. Equipos de ingenieros y drones especializados fueron desplegados para evaluar el estado de los pilares, juntas y bases de los puentes cercanos. En Guizhou, más de 80.000 personas han sido evacuadas debido a las inundaciones. En el condado de Rongjiang, una cancha de fútbol quedó completamente sumergida bajo tres metros de agua, según reportó la agencia oficial Xinhua.

