¿Cómo está el papa Francisco? Médicos brindaron detalles del estado de salud del sumo pontífice

El papa Francisco descansó bien durante la noche y para guardar absoluto reposo el domingo solo se difundirá el texto del ángelus como la semana pasada, mientras que comienza al menos otra semana de hospitalización en el Gemelli de Roma debido a la neumonía bilateral que se le diagnosticó, informó el Vaticano.

Al igual que el domingo pasado, el Vaticano difundirá solo el texto del ángelus para que el papa pueda descansar. Durante la hospitalización de 2021, tras ser operado del colon, Francisco había celebrado el ángelus asomado al balcón de su habitación del décimo piso del Gemelli.

¿Cómo está el papa Francisco?

El papa seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que esté curado de su neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta, pero "se necesitará tiempo", aseguro en una rueda de prensa el doctor Sergio Alfieri, responsable de Cirugía del hospital Gemelli de Roma y que operó a Francisco en las anteriores ocasione.

Alfieri explicó que aunque está respondiendo bien al tratamiento, "el papa no está fuera de peligro" porque tiene una infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral. Además camina poco y tiene 88 años, lo que hacen de él "un paciente frágil".

Pero aseguraron que actualmente "no está en peligro de vida" que "está mucho mejor de cómo llego". Confirmaron que el papa no necesita de respiración asistida y que únicamente le administran un poco de oxígeno cuando es necesario y que come con apetito.

El mayor peligro, explicó Alfieri, "es que uno de estos gérmenes o bacterias puedan pasar a la sangre y se produzca una sepsis" y entonces "podría ser muy difícil de curar", pero el papa no tiene nada de esto e "incluso se han reducido algunos fármacos respecto a su ingreso".

El pontífice, de 88 años, fue ingresado el pasado viernes en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral.

Desde su hospitalización, hace una semana, su cuadro clínico ha sido calificado de "complejo" y ha requerido varios cambios de terapia farmacológica.

Los médicos explicaron que el papa llegó con el problema de la infección y que solamente algunos días después surgió la neumonía bilateral.

