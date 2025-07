FOTOS | Así fue el entierro de Diogo Jota: compañeros de Liverpool y familia le dieron último adiós

La primera plana del fútbol portugués y del Liverpool dieron el último adiós este sábado al exjugador del equipo británico Diogo Jota y a su hermano André en el funeral celebrado en Gondomar, en el norte de Portugal, donde ambos crecieron. A la Iglesia Matriz de Gondomar, en la que tuvieron lugar las exequias, asistieron el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y antiguos compañeros del equipo nacional, como Bernardo Silva, João Moutinho, Rúben Dias, João Félix o Rui Patrício.

Futbolistas y equipo técnico del Liverpool llegaron portando dos camisetas de flores con el número 20, de Diogo Jota, y el 30, de André Silva, que jugaba en el Penafiel luso. El defensa Virgil van Dijk portaba la del 20, mientras que la de André Silva la llevaba el centrocampista Jordan Henderson. Asistieron al funeral, además, compañeros y excompañeros de Diogo Jota, como Tiago Alcántara, Fabinho, Ricardo Carvalho y Nelson Semedo.



🚨 Many players are attending Diogo Jota and his brother, Andre Silva's funeral right now. ❤️ pic.twitter.com/aCF4oTEPjj

También acudió el que fuera agente de Diogo Jota, Jorge Mendes, y el presidente del Oporto, André-Vilas Boas, en cuyo club jugó el delantero. Tras la entrada de los invitados, los dos féretros fueron sacados de la Capilla de la Resurrección, justo detrás de la iglesia, para ser llevados al interior del templo, escoltados por jugadores, amigos y los familiares rotos de dolor.

Las exequias fueron oficiadas por el obispo de Oporto, Manuel Linda, y, cuando acaben, los dos hermanos serán enterrados en el cementerio que hay dentro del recinto de la Iglesia, a donde se han aproximado numerosos vecinos de Gondomar para apoyar a la familia, muy conocida en este pueblo de las afueras de Oporto. Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 25, fallecieron en la madrugada del jueves en un accidente de tráfico en la A52, en Cernadilla (Zamora, España).



Ruben Neves, who was playing in America last night, now in Portugal for the funeral of Diogo Jota and Andre Silva.

The former Wolves captain is among those carrying the coffin into the service. 💔 pic.twitter.com/81jqIuSy3a

