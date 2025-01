Donald Trump se posesionará al interior del Capitolio y no al aire libre: ¿por qué?

Donald Trump dijo este viernes 17 de enero que su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, el próximo 20 de enero, se realizará en un espacio cerrado debido al clima helado esperado.

"Hay una ráfaga de viento ártico que barre el país", escribió Trump en su aplicación Truth Social. "Por lo tanto, he ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos", añadió.

Según The Weather Channel, la temperatura en Washington el próximo lunes 20 de enero tendrá una máxima de -4 grados.

El dramático cambio de plan significa que Trump no estará en las escaleras del Capitolio con vista al National Mall, que tradicionalmente recibe a una gran multitud para dar la bienvenida a los nuevos presidentes.

La última vez que un presidente prestó juramento en un lugar cerrado fue Ronald Reagan en 1985, quien también trasladó la ceremonia a la ornamentada Rotonda del Capitolio debido al clima peligrosamente frío.

Se pronostica que el lunes la temperatura en Washington estará muy por debajo del punto de congelación y el viento contribuirá al frío.

En su publicación, Trump afirmó que "varios dignatarios e invitados" asistirán a los eventos dentro del Capitolio, incluidas las oraciones, el discurso inaugural de Trump y el canto del himno.

Sin embargo, el republicano, que ha construido una marca política en torno a la organización de grandes manifestaciones, dijo que sus partidarios podrían ver el evento en vivo desde el estadio deportivo Capital One de Washington, y que él iría allí después.

Trump, de 78 años, señaló que las ceremonias en la Rotonda "serán una experiencia muy hermosa para todos, ¡y especialmente para la gran audiencia televisiva!".

"El lunes abriremos el Capital One Arena para ver EN VIVO este evento histórico y para albergar el desfile presidencial. Me uniré a la multitud en el Capital One después de mi juramentación", añadió.