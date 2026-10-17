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Noticias Caracol  / MUNDO  / El papa León XIV recibe el alta tras ser operado de cáncer de pulmón: esto se sabe de su salud

El papa León XIV recibe el alta tras ser operado de cáncer de pulmón: esto se sabe de su salud

El Vaticano confirmó que su evolución fue favorable y anunció que este domingo rezará el ángelus desde la ventana de sus aposentos papales.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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El papa León XIV recibe el alta tras ser operado de cáncer de pulmón: esto se sabe de su salud
Esto se sabe de su salud -
AFP

El papa León XIVha recibido el alta hospitalaria y abandonará a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, informó la oficina de prensa del Vaticano.

"Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indica la comunicación del equipo médico difundida por la Santa Sede.

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Tras cinco de días de hospitalización, el pontífice regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y "mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales".

¿Qué se sabe de la salud del papa?

El domingo 11 de octubre, León XIV anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

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La intervención del pontífice tuvo lugar el día 13 por la tarde, en una operación que duró 90 minutos y en la que le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, así como el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

La recuperación postoperatoria del pontífice ha evolucionado favorablemente en los cinco días que ha permanecido hospitalizado, lo que le ha permitido retomar parte de su actividad laboral y hasta celebrar misas en el área habilitada para el papa en la planta décima del policlínico romano.

Ayer viernes, el Vaticano divulgó las primeras fotografías del papa tras la operación, unas imágenes donde se le ve, con aparente buen aspecto, oficiando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

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Y también ayer se conoció que el papa mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo: León XIV expresó al mandatario su profunda preocupación por la grave crisis humanitaria de Oleshki, en la región de Jersón y reclamó la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria a esa zona.

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AGENCIA EFE

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