Médicos confirman que papa León XIV muestra una "buena recuperación de su pulmón" tras cirugía

Los médicos del papa León XIV afirmaron en la mañana de este jueves15 de octubre que tras realizar una radiografía de tórax al sumo pontífice, se pudo evidenciar que hay "una buena recuperación del pulmón operado". Una buena noticia para los feligreses de la Iglesia Católica que han estado pendientes a cada nuevo detalles de la salud del papa tras dos días de que le extirparan un tumor canceroso.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a unas pruebas de control rutinarias, cuyos resultados han sido normales", afirmaron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora. La recuperación "avanza según lo previsto", añadieron en una nota publicada por el Vaticano.



¿Qué se sabe sobre la recuperación del papa León XIV?

El papa permanece ingresado en el Políclinico Gemelli de Roma luego de su operación el martes 13 de octubre por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. En la información difundida por la Santa Sede también se indica que el papa también ha tenido fisioterapia respiratoria, ha comenzado a caminar y ha reanudado su alimentación habitual tomando el desayuno y el almuerzo.

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Además, fuentes vaticanas han confirmado que León XIV se encuentra bien y de buen humor. La información que se ha dado a conocer no mencina próximos tratamientos y queda por conocer el resultado de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos. Estos exámenes necesitan su tiempo, dijeron desde la Santa Sede, y estiman que los resultados podrían estar en una semana.



El Vaticano prevé que el papa permanezca ingresado durante aproximadamente una semana y ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, aunque la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica. Cabe recordar que el santo padre fue operado pocas semanas antes del viaje que tiene previsto del 6 al 17 de noviembre por Argentina, Uruguay y Perú. Esta visita seguiría en pie, según las propias palabras del pontífice el pasado domingo, cuando indicó que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado" por lo que debía someterse a una intervención que tuvo lugar el martes 13 de octubre. "Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó el papa León XIV.



León XIV se encuentra en una habitación del décimo piso del edificio junto a una suite papal con capilla privada, que actualmente se encuentra en proceso de renovación. Fuentes del Vaticano confirmaron a las agencias internacionales que, tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli y pidió la cena.

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Se trata de la primera alerta de salud para el pontífice, quien es conocido por su afición al deporte y gozaba de una excelente forma física desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025. La impactante noticia de su enfermedad, apenas un año después de su elección, ha sacudido a la Iglesia católica, según los vaticanistas.

*con información de EFE y AFP