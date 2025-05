El rastro en Colombia de ‘Cuchillo’, presunto autor de masacre de 13 mineros en Perú

El presunto responsable de la masacre de 13 mineros en Perú viajó a Colombia, según informó el canal estatal TV Perú, después de que la presidenta, Dina Boluarte, lo responsabilizara del crimen. "Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, capturado por nuestra Policía y puesto en libertad por el Ministerio Público”, indicó la mandataria en un pronunciamiento desde el Palacio de Gobierno. En este sentido, criticó a la Fiscalía por supuestamente haberlo liberado en 2023 y añadió que señalar esta denuncia no supone "lavarse las manos", sino poner en evidencia donde está la responsabilidad.

Y es que "Miguel Antonio Rodríguez Díaz ya estuvo detenido por hechos similares hace dos años. En diciembre, justamente a la minera Poderosa, emboscaron a 9 trabajadores de seguridad ocasionándoles la muerte con explosivos y disparos de armas de fuego”, señaló el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, según recoge TV Perú.

¿‘Cuchillo’ está en Colombia?

Las autoridades señalan a alias Cuchillo como el principal brazo armado de la organización criminal La Gran Alianza, que busca la hegemonía de la minería ilegal en Pataz, provincia que fue atacada y que fue declarada en emergencia en febrero de 2024 por el aumento del crimen por parte de bandas asociadas a la minería ilegal.

Luis Guillermo Bringas, presidente de la junta de fiscales de La Libertad, región de la que forma parte Pataz, anunció que hasta el momento no hay ningún detenido por la masacre de los 13 mineros en el socavón Poderosa, de la que se extrae oro.

Entretanto, la presidenta Boluarte anunció un toque de queda en este distrito de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, la toma de control por parte de las Fuerzas Armadas y la futura instalación de una base militar en esta zona. Además, comunicó que instalarán una base militar en el distrito de Pataz y comunicó que queda suspendida toda actividad minera en la provincia que lleva el mismo nombre por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Varios medios locales difundieron el registro migratorio de Miguel Rodríguez, alias Cuchillo, en el que se muestra que voló el lunes 5 de mayo a Colombia desde Lima y que en los últimos meses había hecho varios viajes a este país y también a Chile.

Cuatro de los mineros asesinados en Perú no han podido ser identificados - STRINGER/AFP

Mineros fueron asesinados horas después de ser secuestrados

Llevaban una semana muertos cuando fueron encontrados el pasado domingo 4 de mayo, informaron fuentes oficiales, que detallaron que cuatro de los cuerpos aún no han sido identificados. El presidente de la Junta de Fiscales de la región de La Libertad informó a la emisora RPP que “la información que me da el médico legista es que los cadáveres tienen un tiempo más o menos de fallecidos de aproximadamente siete u ocho días, lo cual nos da una idea de que estas personas no han fallecido ni ayer ni antes de ayer”, expresó. "El caso es impactante, es un caso de crueldad absoluta”, agregó el fiscal al indicar que pudieron confirmar esta información después de las necropsias.

El fiscal también alertó que la provincia de Pataz, en La Libertad, es un área "sumamente inestable" debido a la actividad de sicarios y a la minería ilegal, elementos que han generado un conflicto por los socavones. También se refirió a la creación de un equipo multidisciplinario especial de fiscales (penales, de crimen organizado y ambientales) que se encargará de este asunto para asegurar una investigación exhaustiva.

Por su parte, el director de la morgue de Trujillo, Jorge Vásquez, señaló a medios locales que nueve de los trece cuerpos ya han sido entregados a sus familias, pero las otras cuatro de las víctimas no han podido ser aún identificadas. Vásquez explicó que las huellas dactilares están muy afectadas "por la esfacelación (muerte y desprendimiento de tejidos) de la epidermis", lo que dificulta el proceso de identificación. Precisó que para conseguir la identidad tendrán que hacer procedimientos forenses especializados como una dactiloscopia, que tardará de dos a tres meses en confirmar los datos.

