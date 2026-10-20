Elecciones Brasil: Meta dice que garantiza trato equitativo en redes sociales para Lula y Bolsonaro

Meta aseguró este martes que cumplió las órdenes de la justicia electoral de Brasil para garantizar un trato equitativo en sus plataformas a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a cinco días de la segunda vuelta presidencial. La compañía estadounidense, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha enfrentado denuncias del entorno del presidente izquierdista Lula por supuestamente favorecer la campaña de su contrincante de derecha.

Si bien Meta ha rechazado cualquier señalamiento de parcialidad en el proceso electoral, reconoció errores como la desactivación accidental de anuncios de la campaña de Lula, situación que atribuyó a "incidentes" técnicos que, según indicó, no se limitaron a Brasil.

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El lunes, el Tribunal Superior Electoral otorgó a la empresa un plazo de 24 horas para demostrar que había adoptado medidas que garantizaran igualdad de trato entre Lula y Bolsonaro, luego de concluir que no había cumplido plenamente las exigencias formuladas la semana anterior.



De no hacerlo, Meta se exponía a una multa diaria cercana a los 200.000 dólares. "Concluimos la implementación de las medidas para atender la decisión" de la corte, afirmó la compañía este martes mediante un comunicado.



Asimismo, reiteró que "los contenidos relativos a ambas candidaturas son tratados de forma igualitaria", según el documento remitido al tribunal y divulgado por el portal Poder360.

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Lula, de casi 81 años, busca regresar al poder para un cuarto mandato, mientras que su contendor, de 45 años, es senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). Las encuestas más recientes muestran un empate técnico de cara al balotaje del próximo domingo.

Tras perder la primera vuelta por un estrecho margen de dos puntos porcentuales (47 % frente a 45 %), la campaña de Lula acusó a Meta de ejercer "interferencia" en las elecciones.

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Entre las denuncias presentadas, señaló un alcance reducido para sus contenidos en Instagram y WhatsApp, además de que la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp se negaba a generar contenido electoral relacionado con Lula, pero no con su adversario.



"¡Meta, no te metas!"

Dentro de las medidas implementadas, Meta informó este martes que únicamente los candidatos y partidos inscritos ante la justicia electoral pueden contratar publicidad en sus plataformas.

La empresa también señaló que eliminó 720 publicaciones creadas con inteligencia artificial que no contaban con la identificación correspondiente.

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Además, insistió en que su herramienta de IA aplica los mismos criterios a ambos aspirantes, ya sea para aprobar o rechazar solicitudes.

Decenas de seguidores de Lula se manifestaron el lunes frente a la sede de Meta en São Paulo con consignas como "¡Meta, no te metas en la elección de Brasil!", además de críticas contra su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Por su parte, el consejo asesor de contenido de Meta, organismo independiente encargado de supervisar la moderación en sus plataformas, afirmó este martes haber detectado "fallos recurrentes" en la gestión de contenidos relacionados tanto con las elecciones presidenciales brasileñas como con los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos.

En un comunicado, el organismo con sede en Londres expresó su preocupación por "los fallos recurrentes en los esfuerzos de Meta por garantizar la integridad electoral".

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Durante la campaña, Lula ha sostenido que el Gobierno de Estados Unidos intenta influir en los comicios a favor de Flávio Bolsonaro, cuyo padre, encarcelado por golpismo, mantiene una alianza política con Trump.

Aunque no expresó un respaldo explícito, el mandatario estadounidense calificó como una "gran victoria" el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro al día siguiente de la primera vuelta.

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP