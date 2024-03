Falleció Chance Perdomo, el actor de Generación V, a los 27 años

El actor Chance Perdomo, de Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Generación V, falleció a los 27 años como resultado de un accidente de motocicleta, de acuerdo con sus representantes.



"Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes más amaba", indica el comunicado en que se informó a la prensa.

"Pedimos que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano", agrega la declaración, que indica además que no hubo otras personas involucradas en el accidente, que no precisa dónde y cuándo ocurrió.

Perdomo, que nació en Los Ángeles y creció en Londres, dio vida a Ambrose, primo de Sabrina Spellman, que protagonizó la actriz estadounidense Kiernan Shipka y luego actuó en Generación V.

La nueva serie de Prime Video, en la que interpretó al estudiante Andre Anderson, debutó a finales de septiembre en medio de la huelga de actores y pasó a ser un éxito entre la crítica, obteniendo rápidamente una renovación de temporada dos semanas después de su debut, destaca Hollywood Reporter.

Publicidad

No obstante, Amazon decidió retrasar la fecha de inicio de producción de la segunda entrega, que se esperaba que comenzara a filmarse en abril de este año, agrega el medio especializado.

Los productores de Generación V lamentaron la inesperada muerte del joven actor, en un comunicado publicado en las redes sociales en el que señalan que la familia del programa está "devastada".

Publicidad

"Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora. Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido", señalan.

Otras actuaciones de Perdomo incluyeron a Landon Gibson en las películas románticas After We Fell, After Ever Happy y After Everything. En 2019, fue nominado a un premio BAFTA TV a mejor actor por su actuación en el drama de la BBC Killed By My Debt.