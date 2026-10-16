Joven murió tras recibir disparos de policías que confundieron su celular con un arma: tenía 20 años

Un joven de 20 años recibió al menos 27 impactos de bala después de que, presuntamente, uniformados interpretaran como una amenaza un objeto oscuro que sostenía en sus manos y que posteriormente sería identificado como un celular. El hecho ocurrió en el barrio de Moema, un distrito de São Paulo, en Brasil, en el sector de Indianópolis. De acuerdo con el medio local G1, cuatro agentes habrían participado en el intercambio de disparos y efectuaron un total de 45 detonaciones con sus armas de dotación.

Gustavo Munis de Santana, el joven que murió, no tenía antecedentes penales, según informó la Policía Civil. Vivía con su madre y sus hermanas, y, de acuerdo con los testimonios recogidos por TV Globo, trabajaba en un hospital y cuidaba perros. La muerte de Gustavo es investigada tanto por la Policía Civil como por la Policía Militar de São Paulo. El caso quedó registrado en el Departamento de Homicidios y Protección de Personas (DHPP) bajo las categorías de resistencia y muerte derivada de una intervención policial.



Así ocurrió el procedimiento policial en el que murió el joven

Según el informe policial, el Centro de Operaciones de la Policía Militar (Copom) recibió una alerta alrededor de las 2:35 de la madrugada del sábado para atender una situación relacionada con un hombre que, presuntamente, estaba alterado y amenazaba con suicidarse. Los uniformados se desplazaron hacia la avenida Moreira Guimarães, en las inmediaciones del número 1285.

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Cuando llegaron al sector, observaron a Gustavo, quien, de acuerdo con la versión consignada en los documentos oficiales, se llevó una mano hacia la cintura. Posteriormente, el joven cruzó corriendo un puente peatonal en dirección a la alameda dos Guaramomis. Los policías lo siguieron hasta esa zona, donde se produjo el desenlace. En el reporte, los agentes señalaron que Gustavo salió de un área oscura, extendió los brazos hacia ellos y sostenía un objeto de color oscuro. Los uniformados interpretaron el movimiento como una posible amenaza con un arma de fuego y respondieron disparando.



Sin embargo, el objeto encontrado junto al cuerpo fue identificado posteriormente como un teléfono celular Samsung, dispositivo que quedó bajo custodia de autoridades.



Câmera de segurança mostra momento que jovem é atingindo por 27 tiros pela PM do Tarcísio.



Ao todo, mais de 40 tiros foram disparados pelos policiais. Registros mostram que Gustavo Munis, de 20 anos, mostra um celular para os policiais pic.twitter.com/3Y1ucchd3i — Bruno (@Brunoantifas) October 13, 2026

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Cuatro policías habrían disparado 45 veces contra el joven

Uno de los aspectos que hacen parte de la investigación es la cantidad de disparos efectuados durante el procedimiento. Según el informe policial, cuatro integrantes de la Policía Militar accionaron sus armas calibre 40 y habrían realizado 45 disparos en total. La distribución consignada en los documentos, de acuerdo con G1, fue la siguiente: uno de los agentes disparó 14 veces, otro realizó 13 disparos, un tercero efectuó 12 y el cuarto accionó su arma en seis ocasiones. Otros cuatro uniformados que se encontraban en vehículos de apoyo no dispararon.

El examen forense identificó al menos 27 heridas de bala en el cuerpo de Gustavo. Las lesiones se encontraban en distintas partes, entre ellas la cabeza, el cuello, el pecho, los brazos, las manos, la pelvis y las piernas. Durante la inspección del lugar, los investigadores también recogieron 44 casquillos de munición calibre .40, distribuidos en cuatro puntos que, de acuerdo con el análisis preliminar, correspondían a las posiciones de los policías involucrados.

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Además, encontraron 13 fragmentos de proyectil y cuatro fragmentos de tela de chaleco antibalas. En la fachada de un edificio situado frente al lugar donde fue encontrado el joven se observaron aproximadamente diez marcas de impactos o perforaciones. El equipo de rescate confirmó la muerte en el sitio. El informe médico-legal deberá establecer los detalles de las lesiones y aportar información adicional para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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