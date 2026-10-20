La dura carta de víctima de abuso sexual en Universidad de Cornell contra su presidente: "Sin apoyo"

La estudiante de la Universidad de Cornell que denunció una violación grupal en 2024 aseguró en una carta que el presidente del centro, Michael Kotlikoff, no la apoyó cuando tuvo conocimiento del caso. Según explicó la denunciante, identificada como Jane Doe para proteger su identidad, en una carta adelantada por The New York Times y obtenida por EFE, la primera respuesta de Kotlikoff fue "dudar sobre la veracidad" de su relato. La exalumna, identificada con el seudónimo Jane Doe para proteger su identidad, dirigió una carta de dos páginas a los representantes del profesorado.

En ella relató que, después de denunciar una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2024, supo que el rector de la universidad, Michael Kotlikoff, habría preguntado por qué se había demorado en reportar lo sucedido. En la misiva, la mujer explicó que la información sobre la supuesta reacción de Kotlikoff le hizo cuestionar si las autoridades universitarias estaban preparadas para atender su denuncia con imparcialidad. También aclaró que su propósito no era orientar el voto de los profesores, sino poner en su conocimiento un antecedente que, a su juicio, podría ser relevante para la decisión que deben tomar.



La carta de Jane Doe sobre la denuncia en la Universidad de Cornell

Según el relato de la exalumna, la información que motivó su comunicación provino de una conversación entre Kotlikoff y quien entonces presidía el capítulo de Tri Delta, una hermandad estudiantil de Cornell. El encuentro habría ocurrido poco después de que Doe denunciara una agresión sexual ante la universidad, en noviembre de 2024. De acuerdo con la carta, la representante estudiantil le contó posteriormente que el rector había reaccionado con una pregunta similar a: "¿Por qué tardó tanto en denunciarlo?". Doe afirmó que conocer ese episodio afectó la confianza que tenía en las directivas.

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"La reacción inicial de Kotlikoff fue algo así como: '¿Por qué esperó tanto para denunciarlo?'", afirmó en la carta en base a lo que le explicó la entonces presidenta de su hermandad universitaria, que fue quien contó el caso al presidente. La misiva, aunque se publicó hoy, fue enviada al claustro del centro de élite el pasado 14 de octubre, antes de que acogiera un debate sobre una moción impulsada por los profesores para cuestionar el liderazgo de Cornell por su gestión del caso. Según explicó a EFE el profesor de Cornell Paul Ortiz, promotor de la iniciativa, la universidad les ocultó la carta. "Nos hemos enterado hoy gracias a la publicación en los medios", denunció.



La denuncia por presunta violación grupal contra siete estudiantes

De acuerdo con la demanda presentada a mediados de septiembre de 2026, Jane Doe asegura que fue víctima de una agresión sexual en octubre de 2024, cuando todavía estudiaba en Cornell, una universidad privada ubicada en Ithaca, al norte del estado de Nueva York. La mujer sostiene que siete integrantes de la fraternidad Chi Phi la agredieron sexualmente durante cerca de siete horas. Según lo expuesto en la acción judicial, ella se encontraba bajo los efectos de sustancias e intoxicada durante los hechos denunciados. La demanda está dirigida contra la universidad y los siete estudiantes, además de otros señalados. Doe acusa a Cornell de negligencia por la forma en que atendió el caso.



Sin embargo, los señalados como presuntos agresores han negado haber cometido la agresión. La exalumna había acudido inicialmente a la policía del campus en noviembre de 2024, algunas semanas después del episodio que denuncia. En esa primera declaración aseguró que había sido violada. No obstante, según los antecedentes del caso, el informe que los agentes universitarios remitieron a la fiscalía local no incluyó esa acusación central. Posteriormente, el fiscal decidió no presentar cargos por considerar que no había pruebas suficientes. En octubre de 2026, la universidad también suspendió las fiestas de las fraternidades mientras avanzaban las repercusiones del caso.

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La ahora exestudiante afirmó que sintió que el presidente no la apoyaba, lo que "mermó su confianza" en la capacidad de la administración para tratar su caso con "comprensión, sensibilidad e imparcialidad", lo que la hizo sentir "sin apoyo y no creída por el presidente". Además, la presidenta de su hermandad le comentó que había otras personas presentes en la conversación, aunque desconoce quiénes eran, y que al menos una de ellas se sintió "incómoda" con la reacción del presidente. La denunciante explicó que con este testimonio no buscaba "indicar cómo interpretar" su caso, sino poder aportar la información necesaria para que pudieran considerar la moción de manera más completa.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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